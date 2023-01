Spal, caccia al trequartista Listkowski e Bidaoui in lista

Nell’assetto tattico che ha in mente mister De Rossi, i due giocatori chiamati ad agire tra le linee alle spalle del centravanti rivestono un ruolo di primaria importanza. Qualche atleta che si trova particolarmente a proprio agio in quella posizione la Spal ce l’ha già – da Maistro a Rabbi, giusto per fare un paio di nomi –, però sulla trequarti il direttore tecnico Lupo ha intenzione di aggiungere almeno un altro tassello. E non stiamo parlando di elementi di contorno come il portoghese Leandro Sanca, il cui arrivo in prestito dallo Spezia è stato messo in stand-by, ma di un giocatore in grado di fornire un contributo significativo per raggiungere l’obiettivo salvezza.

Nelle ultime ore è stato accostato alla Spal il polacco Marcin Listkowski, classe 1998 che da due anni e mezzo gioca nel Lecce. Si tratta di un giocatore che dalla metà campo in su può fare un po’ di tutto, ma a quanto pare il club biancazzurro non sarebbe realmente in corsa per riuscire ad assicurarselo. Listkowski dovrebbe tornare in serie B, con Benevento e Palermo destinati a contenderselo attraverso un braccio di ferro.

Decisamente più praticabile la pista che porta a Manuel Marras, separato in casa col Bari dall’inizio della stagione. Il 29enne genovese è reduce da un’esperienza sostanzialmente positiva con la maglia del Crotone (tre reti e quattro assist nel girone di ritorno dello scorso campionato cadetto), ma nel corso dell’estate non ha trovato l’accordo per cambiare squadra e di fatto è finito fuori rosa. Non ha avuto infortuni, ma va ricordato che non gioca una gara ufficiale da otto mesi quindi nonostante caratteristiche in linea con quelle ricercate dalla Spal su di lui la società di via Copparo nutre comprensibilmente qualche dubbio. In poche parole, Marras è da considerarsi una sorta di piano B, nel caso non si riuscissero a concretizzare le operazioni principali.

Il vero sogno del cassetto della Spal è mettere le mani su Soufiane Bidaoui, esterno d’attacco dell’Ascoli che il direttore tecnico Lupo conosce benissimo e apprezza particolarmente. Il marocchino classe 1990 è reduce dalla migliore stagione della propria carriera (otto gol e sei assist nell’ultimo campionato di serie B col Picchio), mentre quest’anno il suo impatto non è stato altrettanto positivo. A causa di qualche problema fisico, ma anche delle scelte tecniche di mister Bucchi, Bidaoui non ha giocato titolare in nessuna delle ultime 13 giornate, e otto volte non è nemmeno sceso in campo.

Con questi numeri, è evidente che la partenza del marocchino in questa sessione di mercato sia quantomeno probabile. Ci stanno pensando anche Benevento e Modena, quindi la trattativa non si profila affatto semplice, ma la Spal è in corsa e vuole giocarsi le proprie carte.

