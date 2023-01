Spal, che fatica far punti al Mazza Davanti serve di più

Mauro Malaguti Sei partite al "Paolo Mazza", dopo il roboante 5-0 del debutto interno col Cosenza, per la Spal di Daniele De Rossi, e appena tre punti. I biancazzurri da quell’ormai lontano 22 ottobre hanno perso tre volte (1-2 col Benevento, 2-3 col Modena e 0-1 col Pisa) e pareggiato altre tre (1-1 con SudTirol, Palermo e Ascoli): quattro volte sono passati in vantaggio (Meccariello al 4’ contro Bisoli e al 10’ contro Corini, Esposito al 10’ contro Cannavaro e Dickmann al 16’ sabato scorso), e mai l’hanno portato a casa. E’ uno score severo, anzi grave, che definisce in modo crudo i limiti della squadra 2022-23. Di solito, in casa il più è sbloccarla: per la Spal è il meno, e non basta mai. Quanto a spettacolo e divertimento, diciamo che è abbondantemente altalenante, e tanto basta. Privi di soddisfazione, i tifosi calano: complice anche il freddo, con l’Ascoli per la prima volta in stagione non si è toccata quota 7mila (6390) pur venendo da una clamorosa vittoria esterna. E’ ben vero che i punti in trasferta valgono allo stesso modo, se non addirittura di più, di quelli casalinghi. Ma non è da tutti spostarsi per poter gioire. Attenzione, il problema...