Spal, che sorpresa: a Reggio vince su autorete

E’ successo ancora! Dopo Parma, la Spal espugna anche Reggio Calabria confermando di trovarsi particolarmente a proprio agio in trasferta e soprattutto di possedere cuore e attributi, qualità determinanti per centrare l’obiettivo salvezza. Come al Tardini, la squadra di De Rossi sfrutta al massimo un regalo dei padroni di casa – stavolta è un autogol di Gagliolo sugli sviluppi di un corner a fare la differenza – e poi resiste all’assalto degli amaranto. Se coi ducali i biancazzurri si erano limitati a difendersi, al Granillo – come richiesto da DDR alla viglia – Dickmann e compagni se la giocano fin dall’inizio. Certo, Alfonso è decisivo in almeno tre di circostanze, ma la vittoria è da considerarsi meritata. O quantomeno il giusto premio per una Spal scesa in campo con una formazione inedita, condizionata da squalifiche, infortuni e giocatori in partenza. Mister De Rossi conferma il 3-4-2-1, scegliendo Zanellato per affiancare il baby Prati in linea mediana. Sulla trequarti agiscono Valzania e Maistro, a supporto dell’unica punta Rabbi. È questa la scelta più significativa di DDR, che per la terza gara consecutiva – nonostante il forfait dell’infortunato Moncini – lascia in panchina La Mantia puntando sull’ex attaccante del Bologna.

La partenza della Spal è incoraggiante, con una buona combinazione tra Dickmann e Valzania sulla destra che costringe Colombi ad un intervento complicato per anticipare Rabbi. Nel primo tempo però è la Reggina ad avere le occasioni migliori, con Alfonso che si supera per respingere il colpo di testa di Fabbian su cross di Bouah e poi sul tiro a giro di Menez. Nella ripresa l’approccio della Spal è molto buono, e sugli sviluppi di un corner di Maistro arriva l’autogol di Gagliolo, che nel tentativo di anticipare Varnier beffa il proprio portiere.

Passano appena cinque minuti, e l’arbitro Perenzoni assegna un calcio di rigore alla Reggina per un presunto contatto tra Dickmann e Canotto. Il capitano biancazzurro si dispera, ma il direttore di gara viene richiamato al Var e dopo aver osservato le immagini torna sui propri passi ammonendo l’attaccante degli amaranto per simulazione. Naturalmente la pressione della Reggina aumenta in maniera esponenziale nel finale, e Alfonso diventa protagonista assoluto. Il portiere della Spal si oppone al colpo di testa di Canotto e alla punizione potente di Hernani, ma non è finita perché il numero 1 si oppone alla grande pure sull’incornata di Santander. E in pieno recupero compie un autentico miracolo sulla zuccata di Loiacono, poi Dalle Mura completa il lavoro allontanando la palla sulla linea. Una Spal eroica, che conquista tre punti d’oro che rappresentano ossigeno puro nella lotta per non retrocedere.

Stefano Manfredini