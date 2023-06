Spal, città e tifosi restano sulle spine Tacopina non parla ma vuole restare

di Stefano Manfredini

Joe Tacopina continua a non sciogliere le riserve, però tutti gli indizi portano a pensare a un rilancio del suo progetto biancazzurro. Il presidente tornerà a Ferrara tra una settimana, quando con tutta probabilità comunicherà alla città e ai tifosi le sue intenzioni, ma il timone della società è destinato a restare saldamente nelle sue mani. Sono state settimane complicate per l’avvocato di New York, rientrato negli Stati Uniti dopo la retrocessione della squadra di Oddo e la frattura col gruppo Curva Ovest Ferrara. Il presidente Tacopina si è preso un po’ di tempo per riflettere su quello che è accaduto, sugli errori commessi e sull’opportunità di ripartire in una categoria che la Spal aveva lasciato nel 2016 con la speranza di starci alla larga più a lungo possibile. Anche se per l’ufficialità sarà necessario attendere il suo arrivo in città quindi con tutta probabilità Joe non getterà la spugna. Allontanando una volta per tutte le voci di una Spal in vendita o addirittura a rischio iscrizione nel prossimo campionato di serie C. Secondo indiscrezioni, Tacopina sarebbe animato da un grande desiderio di rivincita dopo la delusione della retrocessione, puntando all’immediato ritorno in cadetteria. Il progetto sportivo però non può prescindere da un’area tecnica di spessore, che il presidente è chiamato a nominare a breve. A partire dal direttore sportivo, senza dubbio il nodo più spinoso da sciogliere. A questo proposito, i candidati – reali o presunti tali – si sprecano. Dopo Matteo Scala, che ha declinato la proposta della Spal, sono spuntati i nomi di Mattia Collauto, Filippo Fusco, Roberto Gemmi e Matteo Lovisa.

Nessuno di questi però per un motivo o per l’altro sembra convincere del tutto la proprietà biancazzurra, che si prenderà tutto il tempo necessario con l’obiettivo di non sbagliare una scelta determinante per il rilancio della squadra. Soltanto attraverso l’individuazione del nuovo responsabile dell’area tecnica si metterà davvero in moto il progetto della nuova Spal, con la scelta dell’allenatore e le prime mosse di mercato. Ma prima bisogna aspettare Tacopina, che tra i vari appuntamenti dovrà trovare il tempo per incontrare il sindaco Fabbri e soprattutto la tifoseria. Joe non può prescindere dal chiarimento col popolo biancazzurro, perché iniziare la nuova stagione in un clima da guerra fredda non conviene davvero a nessuno.

Under 18. Sarà lo stadio Del Conero di Ancona il teatro della semifinale per il titolo nazionale under 18 tra Spal e Roma, in programma domenica prossima alle 17. La sfida tra i biancazzurri di mister Pedriali e la Roma di mister Tanrivermis sarà una ripetizione della semifinale dello scorso anno, quando la Spal si impose per 1-0 sui giallorossi conquistando il pass per la finale poi vinta per 2-1 contro il Bologna. La partita sarà trasmessa in diretta sia sulla piattaforma Dazn che nell’apposita sezione del sito ufficiale della Figc. L’ingresso allo stadio Del Conero è gratuito, ma è comunque necessario acquistare il titolo di accesso sul sito ufficiale Vivatcket o nei punti vendita autorizzati.