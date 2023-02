Spal-Como, scatta la prevendita

È scattata la prevendita per la partita contro il Como, in programma sabato prossimo alle 14 al Mazza.

Fino al fischio d’inizio della gara proseguirà la vendita libera, sia online che presso i punti vendita abilitati del circuito Vivaticket.

Il giorno della partita invece dalle 10 alle 14,45 è prevista la vendita libera presso le biglietterie dello stadio Mazza con una maggiorazione di 5 euro.

In quella occasione i biglietti per i settori di tribuna e curva Est saranno acquistabili presso la biglietteria situata in corso Piave angolo via Ortigara, mentre i tagliandi per i settori di curva Ovest e gradinata saranno acquistabili presso la biglietteria situata in via Cassoli.

Si ricorda che è sempre possibile sottoscrivere la Spal Card sia online che presso lo Spal Point del centro commerciale Le Mura.

Tutte le informazioni su modalità e tempistiche della card biancazzurra sono disponibili nella pagina dedicata, sul sito del club biancazzurro.

Inutile dire che c’è grande attesa per il debutto del nuovo allenatore sulla panchina del Mazza, dove la Spal non vince da quasi quattro mesi.

s. m.