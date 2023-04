Spal da incubo al Mazza Una media da penultima

È innegabile che nelle ultime giornate la Spal abbia lanciato segnali positivi che lasciano ben sperare in vista del rush finale. Quello che davvero resta difficile da spiegare è l’incapacità dei biancazzurri di fare bottino pieno in casa. Si tratta di un problema che ha caratterizzato pure la scorsa stagione, e che quest’anno ad un certo punto sembrava superato.

Invece, le gestioni di De Rossi e Oddo hanno riportato d’attualità questa lacuna enorme di Dickmann e compagni, che nelle ultime 12 giornate al Mazza hanno racimolato la miseria di nove punti. L’unica vittoria del periodo in questione è arrivata ad inizio marzo col Cittadella. I pareggi sono stati sei (con Sudtirol, Palermo, Ascoli, Como, Ternana e Brescia), e le sconfitte cinque (con Benevento, Modena, Pisa, Bari e Frosinone).

Soltanto il fanalino Benevento (0,82) ha una media punti casalinga inferiore a quella della Spal (1,06), che complessivamente davanti al proprio pubblico ha un bilancio di quattro vittorie, sei pareggi e addirittura sette sconfitte. Il problema principale evidenziato dai biancazzurri nello stadio di corso Piave è legato alla tendenza a farsi rimontare dopo essere passati in vantaggio.

È accaduto addirittura sette volte, contro Sudtirol, Benevento, Palermo, Ascoli, Como, Ternana e Brescia.

Ma non è tutto, perché la Spal è la squadra che in casa viene più perforata in assoluto, con ben 25 reti al passivo in 17 gare disputate. Tra le squadre che lottano per non retrocedere, quella che sfrutta meglio il fattore campo è il Cosenza, che al Marulla ha una media di 1,59 che significa ben nove punti casalinghi più della Spal. Faticano di più – facendo comunque meglio dei biancazzurri – Perugia (1,25), Cittadella (1,18) e Brescia (1,18).

Fuori casa invece la Spal ha raccolto 15 punti in 16 partite con una media di 0,96, esattamente la stessa di Cagliari e Palermo che non lottano certo per non retrocedere.

In trasferta ci sono ben cinque squadre che finora hanno fatto peggio dei biancazzurri: Como (0,88), Perugia (0,82), Ternana (0,82), Brescia (0,75) e Cosenza (0,63). Come già ricordato, è un trend che la Spal mantiene dalla scorsa stagione.

Nel campionato di serie B 2021-22 infatti Vicari e compagni avevano chiuso con 20 punti al Mazza e 22 in trasferta! In casa soltanto il fanalino Pordenone aveva fatto peggio dei biancazzurri, che hanno terminato il torneo con un rendimento interno davvero da desolante: quattro vittorie, otto pareggi e sette sconfitte.

A questo punto, viene quasi da sorridere osservando un calendario che nelle ultime cinque giornate vedrà Dickmann e compagni impegnati due volte a Ferrara e tre in trasferta. Al Mazza però arriverà il Perugia, e quel giorno non si potrà davvero sbagliare.

Stefano Manfredini