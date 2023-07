Spal d’attacco, nel mirino Siligardi Il bomber per affiancare Antenucci

FERRARA

Con tutta probabilità Mirco Antenucci sarà affiancato da un altro attaccante di grande esperienza. Stiamo parlando di Luca Siligardi, che ha qualche anno meno del Lupo di Roccavivara, ma non è certo un ragazzino. La punta di Correggio ha infatti 35 anni, e può considerarsi un vero e proprio veterano del calcio di casa nostra. Siligardi ha infatti collezionato 113 presenze in serie A, 162 presenze in B e 43 in C mettendo a segno complessivamente 53 reti. È un attaccante che sul fronte offensivo sa fare un po’ tutto, dalla prima alla seconda punta passando per l’esterno. Ma soprattutto è un giocatore vincente, che la scorsa stagione è stato un punto fermo della Feralpi Salò che ha conquistato la promozione diretta in serie B.

In campionato. Mister Vecchi lo ha utilizzato 30 volte, ottenendo un rendimento di altissimo profilo impreziosito da sette gol e quattro assist. Tra le esperienze più significative di Siligardi, vanno ricordate quelle al Livorno (oltre 100 gettoni tra il 2011 e il 2015 tra serie A e B), e poi quelle al Parma e all’Hellas Verona sempre a cavallo tra il massimo campionato e la cadetteria. Ebbene, come Antenucci la Spal lo può ingaggiare trattando direttamente col giocatore. Siligardi è infatti svincolato, e a quanto pare il direttore tecnico Fusco ha già ottenuto l’ok del diretto interessato che potrebbe aggregarsi alla squadra di Di Carlo la prossima settimana. O comunque appena il club riuscirà a concretizzare qualche operazione in uscita. Per esempio quella che riguarda Andrea La Mantia, sul quale si registra il ritorno alla carica del Cosenza. In entrata invece le operazioni successive dovrebbero coinvolgere altri due svincolati particolarmente graditi all’allenatore ciociaro, il difensore Matteo Bruscagin e il centrocampista Marco Pinato. Entrambi hanno giocato l’ultima stagione nel Pordenone con mister Di Carlo, che non vede l’ora di riabbracciarli in biancazzurro. Anche in questo caso però servirà un po’ di pazienza.

Abbonamenti. La campagna biancazzurra sta procedendo piuttosto bene, tanto da sfiorare quota 1.500. Per la precisione, ieri sera risultavano rinnovate 1.490 tessere. La fase dedicata alle prelazioni sul proprio posto riservate ai vecchi abbonati proseguirà fino a venerdì prossimo. Da sabato 29 luglio a giovedì 3 agosto la vendita sarà chiusa, e va ricordato che il diritto di prelazione non può essere ceduto a terzi per nessuna motivazione. La seconda fase riguarderà la vendita libera, che inizierà da venerdì 4 agosto e andrà avanti fino a venerdì 25 agosto (salvo che non si verifichi prima di questa data l’esaurimento posti disponibili).

È possibile sottoscrivere le tessere pe abbonarsi online sul sito di Vivaticket o presso le rivendite che sono autorizzate, oppure è possibile anche allo Spal Point del centro commerciale Le Mura dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30, e il sabato dalle 10 alle 13. Per la sottoscrizione dell’abbonamento presso lo Spal Point è anche indispensabile presentarsi muniti di Spal Card in originale della persona che deve sottoscrivere la tessera.

Stefano Manfredini

