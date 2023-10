Spal, delusione senza fine. Squadra allestita male. E non c’è chi gioca peggio

C’è rabbia e delusione, intorno a una Spal così misera. Da sempre, per costruire una buona squadra è essenziale centrare la spina dorsale: portiere, difensori centrali, regista e attaccante. Ci riuscì benissimo l’ultima Spal capace di risalire subito dopo una retrocessione: Ranzani e De Biasi per vincere la C2 presero 20 calciatori nuovi, e con Pierobon, Airoldi, Fimognari, l’anziano Fausto Pari e Cancellato fecero colpo grosso.

TUTTO SBAGLIATO

Altrettanto non si può dire a oggi della Spal allestita quest’anno – pur con nomi seducenti e top vincenti di categoria – da Filippo Fusco, con o senza il parere di Mimmo Di Carlo: non è stato azzeccato il portiere, con Del Favero che ha costretto in trincea il riservista Alfonsoi; non la difesa centrale, dove il leader designato Valentini si è presto adeguato alla mediocrità generale; non il regista, visto che Carraro è un’ombra che cammina per il campo; non la prima punta, perché Antenucci debutta da centravanti a 39 anni e non può essere spremuto con questa continuità. Al riguardo lo stop di Sits ha inciso assai: ma se la società avesse subito provveduto alla sua sostituzione con un 9 svincolato, oggi lo avrebbe in condizione. Invece si è preferito andare avanti così. E il non più giovane capitano si ritrova costretto fuori del suo ruolo ideale. Nel 4-3-3 lo saprebbe fare, scambiando con due esterni che rientrassero per calciare in porta: nei tridenti di provincia più proverbiali il 9 raramente era un fisicato colpitore, e più spesso una sponda molto tecnica, da Baiano tra Signori e Rambaudi a Foggia all’Edy Bivi del Pescara. Mirco sarebbe perfetto come rampa di lancio per due ali che entrino, ma oggi la Spal non le ha perché Dalmonte si è rotto non appena aveva cominciato a dare segnali di vitalità, e Siligardi lo stesso anche in assenza di quella. Sarà un bel problema arrivare a gennaio con queste forze, visto che anche Arena è perso.

PRONTO, SOCIETÀ...

Tocca alla società intervenire. Intanto la squadra deve abbandonare ogni sogno di gloria, e pensare a salvarsi, per non ripetere lo scempio dell’anno passato, di cui questo sembra la continuazione pur con 17 giocatori diversi. La sfortuna peraltro ci vede benissimo, e sotto forma di incidenti fisici i suoi segnali li ha già inviati. Joe Tacopina quest’anno ha fatto il dovuto passo indietro quanto a intromissioni nelle vicende tecniche, demandando a Fusco ogni scelta. Purtroppo, da Lupo a Fusco, da De Rossi a Oddo e via dicendo, si sono rivelate tutte infelici. Non si trova una squadra che giochi male come la Spal: tutte, in piccolo o più in grande, hanno un gioco e sanno mettere in fila quattro passaggi e avanzare in verticale. Alla Spal non riesce mai.

MISTER, TUTTO LATITA

E’ il momento dell’allenatore, ora. Da Colucci si aspettavano novità già ad Arezzo, e si è rimasti delusi, tanto che chat, forum e social letta la formazione han "nasato" ben prima del calcio d’inizio la mala parata. Quel 4-3-3, con questi giocatori e questi assenti, porta a sbattere. La squadra è piatta, prevedibile. Mai un uomo tra le linee nemiche che possa sparigliare il gioco e sorprendere gli avversari. Colucci deve inventarsi qualcosa di nuovo, magari riportando Maistro in trequarti, o non vergognarsi di mettersi a 5 dietro se può servire a frenare l’emorragia di gol. E qualcuno deve partire senza palla suggerendo il passaggio: la Spal gioca solo palla addosso, ed è fin troppo facile leggerla. Ma il primo compito è proteggere la difesa. Le primissime gare di Colucci avevano dato la sensazione che qualcosa stesse cambiando in merito, ma Arezzo ha detto che non è così. Per non parlare di ritmo e intensità che latitano, dei contrasti sempre persi e delle seconde palle mai conquistate. Insistere col 4-3-3 sarebbe ostinazione suicida. in assenza degli interpreti giusti. Antenucci ha bisogno di qualcuno con cui dialogare, e dietro di lui serve il briciolo di inventiva che da fantasista Maistro dava.