Spal, dieci anni di Ovest "Uniti per una fede"

FERRARA

L’8 settembre, oggi, è un giorno speciale per i tifosi della Spal, in maniera particolare per la curva Ovest. Sono passati esattamente 10 anni dalla gara casalinga contro il Monza disputata nella stagione 2013-14. Fu la prima partita di campionato disputata al Mazza della Spal targata Colombarini, ma soprattutto il giorno della prima esposizione dello striscione ‘Non camminerai mai sola’ che sancì l’unione sotto un unico vessillo di tutte le anime della curva Ovest. È stato un decennio memorabile per i supporters biancazzurri, che dopo tante delusioni hanno potuto festeggiare il ritorno della Spal in serie B e addirittura in A. E il gruppo Curva Ovest Ferrara ha rivestito un ruolo da protagonista nei successi dei biancazzurri, che hanno potuto contare sul sostegno del cuore pulsante del tifo spallino anche nei giorni più bui che hanno portato alla retrocessione in serie C. Curiosamente il calendario aveva regalato agli ultras la trasferta più attesa della stagione nel giorno del compleanno di Curva Ovest Ferrara, ma come è noto gli impegni delle nazionali hanno portato al rinvio del big match col Cesena che si disputerà il 27 settembre. Gli ultras comunque celebreranno a dovere la ricorrenza domani direttamente nella curva Ovest dello stadio Mazza, che a partire dalle 18 aprirà eccezionalmente i battenti per una grande festa a tinte biancazzurre.

"Ricordo bene, era l’8 settembre, ci siamo uniti a guardia di una fede – recita il comunicato del gruppo Curva Ovest Ferrara –. È l’inizio di un coro che conosciamo tutti, è l’inizio di una storia meravigliosa che compirà i suoi primi 10 anni di vita. Allora, così come oggi, stavamo affrontando un momento difficilissimo della nostra storia e l’affrontammo con caparbietà, lungimiranza e concretezza: riunimmo tutti i gruppi storici della nostra curva, fino ad allora estremamente frazionata, sotto un unico vessillo diventando forti e coesi come un solo pugno chiuso. La storia ci ha dato ragione e i risultati ottenuti in 10 anni sono sotto gli occhi di tutti. Questi primi 10 anni della nostra storia li vogliamo celebrare assieme, nella nostra curva, nel nostro stadio. Lo faremo il 9 settembre, un giorno dopo la data della prima esposizione dello striscione ‘Non camminerai mai sola’ avvenuta l’8 settembre 2013. Sarà una serata imperdibile per chi ha il biancazzurro nel cuore, e oltre a mangiare, bere, divertirci e ballare trascinati dai ritmi Techno del Dj Set Elektrovest, allestiremo anche una bellissima coreografia all’interno dello stadio".

Stefano Manfredini