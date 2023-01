Spal, doppio scambio in dirittura di arrivo

di Stefano Manfredini

Alla ripresa del campionato, la Spal non schiererà alcun nuovo acquisto. Del resto, finora l’unica operazione effettuata dal club biancazzurro sul mercato è la travagliata cessione di Salvatore Esposito allo Spezia. Per i primi rinforzi però sembra solo questione di tempo, perché nelle ultime ore la dirigenza spallina sta perfezionando due scambi molto interessanti. È da considerarsi in dirittura d’arrivo quello tra portieri, che porterà a Ferrara Marco Festa e a Pordenone Demba Thiam (foto). Festa è un estremo difensore classe 1992 che ha militato a lungo nel Crotone, per poi passare al Pordenone dove ha giocato titolare fino a domenica scorsa.

Dopo 21 giornate, la squadra di Di Carlo è prima in classifica nel girone A di serie C in coabitazione con la Feralpi Salò e a +1 sul Vicenza. Si profila una lotta-promozione avvincente, e a quanto pare per centrare l’obiettivo i friulani vogliono puntare su Thiam che a 24 anni ha una grande chance per dimostrare fino in fondo il proprio valore.

Naturalmente la Spal non ha alcuna intenzione di privarsi del cartellino del senegalese, infatti quello tra le due società sarà uno scambio di prestiti, coi portieri quindi destinati a tornare alla base al termine della stagione. Difficilmente Festa – che la scorsa stagione a Crotone ha giocato con continuità in serie B dopo tanti campionati da secondo portiere – riuscirà a cambiare le gerarchie tra i pali biancazzurri, con Enrico Alfonso che continuerà ad essere il titolare. Ben più rilevante nell’economia della squadra di De Rossi è lo scambio che la prossima settimana dovrebbe portare Marcel Buchel alla Spal e Federico Proia all’Ascoli. Sarebbe curioso che il doppio trasferimento si definisse nella settimana che porta allo scontro diretto tra biancazzurri e Picchio, ma a quanto pare le parti sono molto vicine all’accordo e salvo imprevisti il 21 gennaio al Mazza i due giocatori si ritroveranno di fronte con le nuove maglie.

Va annotato però che Luca Fiordilino alla fine non è andato al Cosenza, quantomeno non ancora. Il centrocampista del Venezia non è convinto della destinazione, e sta prendendo tempo. Forse nella speranza che possa riaprirsi uno spiraglio per passare alla Spal, quindi fino all’ultimo è meglio non escludere totalmente questa ipotesi. Oltre ad Esposito, Thiam e Proia, lascerà prestissimo Ferrara Mattia Finotto. In serie B l’attaccante trevigiano è richiesto fortemente dal Cosenza, alla disperata ricerca di rinforzi, e dal Cittadella.

In C invece lo hanno richiesto soprattutto Carrarese e Padova. Infine, Moustapha Yabre ha risolto consensualmente il contratto col Fiorenzuola. Il terzino sinistro che è di proprietà della Spal resterà comunque in serie C: il club biancazzurro infatti lo ha prestato alla Recanatese.