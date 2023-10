Spal, è Leonardo Colucci il nuovo mister

Ferrara, 3 ottobre 2023 – Leonardo Colucci è il nuovo allenatore della Spal. A lui l'incarico di responsabile tecnico, fino al 30 giugno 2024.

A poche ore dall’esonero di Mimmo Di Carlo (dopo appena 5 giornate con soli 6 punti all’attivo), la società biancazzurra chiude il capitolo allenatore il quale già oggi pomeriggio ha diretto il primo allenamento al centro di via Copparo.

Dopo una lunga carriera da calciatore che lo ha visto superare quota 200 partite in Serie A e 160 in Serie B, Colucci ha vissuto la sua prima esperienza da allenatore nel 2012 sulla panchina degli allievi nazionali del Bologna, passando l’anno seguente alla guida della formazione Primavera rossoblù dove è restato per tre stagioni.

Nell’estate del 2016 ha concluso la sua esperienza nel calcio giovanile divenendo allenatore della Reggiana in Serie C, mentre nelle stagioni sportive seguenti ha diretto Pordenone, Vis Pesaro, Ravenna, Picerno e Juve Stabia per un totale di 173 presenze da allenatore tra i professionisti.