Spal, è Nainggolan l’unica ancora di salvezza

La Spal si lecca le ferite e guarda avanti, alla gara del Vigorito. Gli scontri diretti contro Benevento e Brescia rappresentano l’ultima spiaggia per la squadra di Oddo. Per continuare a nutrire qualche speranza sono necessarie due vittorie di fila, che i biancazzurri non ottengono dalle ultime due giornate della scorsa stagione. Nonostante tutto, bisogna provare a crederci. Anche perché se ci sono due squadre che attraversano una crisi simile a quella di Dickmann e compagni sono proprio quelle guidate da Stellone e Gastaldello. Il compito più complicato di Oddo è quello di lavorare sulla testa di una squadra entrata in un vortice dal quale non riesce ad uscire. C’è poi il problema della condizione fisica, ma in questo momento della stagione non si può certo programmare una preparazione per rimettere in forma i giocatori sotto tono. Oddo deve aggrapparsi alle poche certezze che gli restano, confidando in uno scatto d’orgoglio di una squadra che nel secondo tempo con le Fere non ha dato segni di vita. In questo momento, i giocatori che – seppur a sprazzi – sembrano in grado di fare la differenza e mettere in difficoltà le difese avversarie sono Nainggolan e Maistro.

Il Ninja era fuori da un mese, ma quando l’allenatore gli ha chiesto di stringere i denti per dare una mano alla squadra non ci ha pensato due volte. E non può essere certo un caso se dopo la sua sostituzione – avvenuta a metà secondo tempo – la Spal sia letteralmente sparita dal campo. E poi c’è Maistro, un giocatore che si concede troppe pause al punto da irritare parecchi tifosi biancazzurri, ma i numeri dicono che gli unici tre gol realizzati dalla squadra di Oddo nelle ultime sei partite sono arrivati attraverso sue iniziative. Certo, la sterilità offensiva della Spal è sconcertante, ma le poche volte che il centrocampista di Porto Tolle accende la luce succede qualcosa di interessante. Era accaduto due volte col Cittadella, ed è successo con la Ternana, quando dopo un minuto ha rubato palla a Cassata inducendolo a fermarlo fallosamente all’interno dell’area. Regalando alla Spal il primo rigore dall’inizio del campionato, poi trasformato da Moncini. Il problema è che certe giocate Maistro le dovrebbe effettuare con maggiore continuità, ma questa squadra non può prescindere da lui e da Nainggolan. E nemmeno da Fetfatzidis, che si è reso conto di aver sbagliato la partita con la Ternana ed ha assicurato il massimo impegno fino al termine della stagione. Serve il contributo di tutti, ma quello dei pochi giocatori di talento è indispensabile.

Stefano Manfredini