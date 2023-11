Spal, ecco il mese verità

Dopo i posticipi dell’undicesima giornata, la Spal si ritrova al dodicesimo posto della classifica a quota 12 punti in compagnia della Lucchese che ha però disputato una gara in meno. Peraltro, sono addirittura otto le squadre che devono recuperare una partita. Tre di queste – Juventus Next Gen, Virtus Entella e Olbia – hanno solo una lunghezza in meno rispetto ai biancazzurri, che quindi potrebbero subire il sorpasso delle inseguitrici. La situazione della squadra di Colucci – che conserva un solo punto di vantaggio sulla zona playout – continua ad essere delicata, ma quanto accaduto la settimana scorsa ha cambiato le prospettive. La vittoria sofferta col Sestri Levante, e soprattutto il pareggio sul campo della capolista Torres, hanno infatti lanciato segnali incoraggianti per il prosieguo della stagione, tanto che per la prima volta si può guardare con un pizzico di ottimismo al futuro. Se la zona playout è ad un passo, quella playoff è molto vicina. A +2 sulla Spal gravita infatti un terzetto di squadre che condividono l’ottava posizione, e considerando che alla fine della regular season pure la decima della classe parteciperà ai playoff, i biancazzurri hanno il dovere di mettere nel mirino questo obiettivo. Anche perché al momento li precedono formazioni senza dubbio inferiori (quantomeno sulla carta), dalla Recanatese al Pineto passando per Pontedera e Ancona.

Adesso però la Spal deve cambiare marcia, di punti per strada ne ha già lasciati fin troppi. Vediamo quindi quali sono i prossimi impegni della squadra di Colucci, puntando la lente sulle quattro partite in programma questo mese, quando Antenucci e compagni dovranno anche disputare il secondo turno di Coppa Italia serie C (giovedì 9 al Mazza, tra le gare di campionato con Rimini e Pontedera). Si profila quindi un poker di incontri fondamentali, destinati a definire gli obiettivi dei biancazzurri.

Lunedì a Rimini si dovrà puntare all’intera posta in palio, contro una squadra che nell’ultimo turno non ha giocato a causa dell’allerta meteo sul campo del Sestri Levante (che gioca le gare casalinghe a Carrara). I romagnoli sono penultimi proprio a braccetto coi liguri con una sola lunghezza di vantaggio sul fanalino Fermana, ma nelle ultime due partite hanno conquistato quattro punti contro Ancona e Lucchese, quindi attenzione. Una settimana dopo (lunedì 13) la Spal ospiterà il Pontedera, avversario alla portata della squadra di Colucci che attraversa però un ottimo momento di forma, con otto punti nelle ultime quattro giornate. Il match sulla carta più complicato è senza dubbio quello sul campo della Carrarese (domenica 19), contro una squadra quinta in classifica a +5 sui biancazzurri ma che poteva essere molto più in alto senza la frenata degli ultimi turni, con un punto in tre partite. Infine, sabato 25 novembre a Ferrara arriverà l’Ancona, che si è risollevato con cinque punti in tre giornate. Insomma, il calendario di novembre non è impossibile ma nasconde diverse insidie. Un passo alla volta però la Spal ha le carte in regola per risalire, ripartendo dalla prestazione sfoderata a Sassari e sfoderando lo stesso atteggiamento senza soluzione di continuità.