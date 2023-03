Spal, errori in serie dalla scorsa estate Ma restano 8 gare

Mauro Malaguti L’analisi più lucida della crisi della Spal arriva da Enrico Alfonso, e voglia il cielo che lo spogliatoio ne prenda atto senza adontarsi col portiere. Per tentare di risalire una china sempre più ripida serviranno nelle ultime otto partite coraggio, testa alta, grinta, gli attributi richiesti ad alta voce dai tifosi e "ignoranza" calcistica da brutti, sporchi e cattivi. Non sono a tutta prima le qualità peculiari di una squadra che titilla gioco in maniera sterile e improduttiva, ma bisognerà inventarsele se si desidera non retrocedere nell’inferno della C. L’ipotesi si fa sempre meno remota e più concreta dopo l’allungo di Venezia, Cosenza e Perugia: se gli umbri vincono il recupero con la Reggina, la salvezza diretta sarà distante 8 punti, e 4 quei playout un tempo temuti e oggi ultima ancora di salvezza. La nascita dello sprofondo biancazzurro, il vero peccato originale, risale all’estate, e da allora è stato tutto un ruzzolare all’indietro. Joe Tacopina ammette di aver sbagliato nel confermare Venturato: questa mancanza di fiducia nel tecnico su cui era stata costruita la squadra, combinata con la convinzione espressa ai quattro venti di avere un organico come minimo da playoff, è alla base di tutti gli errori che...