Spal, esonerato Di Carlo. Fatale il disastro di Recanati

Ferrara, 2 ottobre 2023 – L’era biancazzurra di Mimmo Di Carlo si ferma a Recanati. La società, dopo l’ok di Joe Tacopina da New York, ha deciso che l’ex Vicenza non sarà più l’allenatore della Spal.

"Nel ringraziarlo per la passione, la dedizione al lavoro, – così la nota della società – l'umanità mostrata verso ogni singola componente societaria, il Club augura a Mimmo le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”.

Il bilancio di Di Carlo, dopo sole cinque partite, parla di due vittorie di misura (1-0 contro Vis Pesaro e Juve Next Gen) e tre sconfitte. Decisiva quella di domenica per 1-0 a Recanati ma soprattutto il non gioco. Al termine di una giornata frenetica fatta di colloqui e riunioni tra il dt Filippo Fusco, il ds Emanuele Righi, il dg Corrado Di Taranto e il presidente Tacopina in collegamento dall’America, ecco la scelta di interrompere il rapporto con Di Carlo. Ora il successore, tra le ipotesi anche quella di affidare temporaneamente la squadra al mister dell’Under 17 Pedriali.