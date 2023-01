Spal, Esposito ha firmato Ma Fiordilino non è scontato

FERRARA

Da ieri sera Salvatore Esposito (foto) è a tutti gli effetti un giocatore dello Spezia. L’operazione era definita da alcuni giorni, ma l’ufficialità tardava ad arrivare complicando il compito della Spal nella caccia al sostituto dell’ormai ex capitano. Finalmente invece la fumata bianca è arrivata, e oggi il giocatore firmerà un contratto fino al 2027 con gli aquilotti. Per quanto riguarda il suo successore, Luca Fiordilino è da tempo in cima alla lista del direttore tecnico Lupo, ma il tira e molla tra aquilotti e biancazzurri per Esposito (foto) rischia di complicare la trattativa. Senza dimenticare che il Venezia ha sul piatto anche un’altra offerta molto concreta per il centrocampista. Il Cosenza infatti ha rotto gli indugi puntando forte su Fiordilino, che peraltro cominciò la propria carriera proprio in rossoblù. Sembra che il club arancioneroverde preferisca proprio cederlo in Calabria: la Spal – che ha l’ok del giocatore – non si arrende e prepara l’assalto decisivo, ma chiaramente si sta guardando intorno alla ricerca di un’alternativa di valore. Non è più sicuro l’arrivo di Leandro Sanca, esterno d’attacco dello Spezia che la società biancazzurra prenderebbe in prestito.

L’operazione per il portoghese non dipendeva da quella di Esposito, infatti le parti si sono prese qualche giorno di tempo per decidere se procedere o meno al trasferimento: probabilmente se ne riparlerà la prossima settimana. Oltre al sostituto di Esposito in linea mediana, il principale obiettivo della Spal nel mercato di gennaio è proprio un giocatore in grado di agire sulla trequarti, creando superiorità numerica partendo tra le linee. In questa prima fase di trattative le nomination si sprecano, con tantissimi giocatori accostati alla squadra di De Rossi in maniera più o meno significativa.

Non pare poter interessare alla Spal per esempio Vittorio Agostinelli, trequartista di proprietà della Fiorentina che nel girone di andata non ha giocato nemmeno un minuto con la maglia della Reggina. È rimasto sostanzialmente ai box pure Manuel Marras, che però ha un curriculum e caratteristiche che possono stuzzicare la società di via Copparo. L’esterno offensivo classe 1993 è sostanzialmente fuori rosa a Bari, quindi cambierà squadra e la Spal ci sta pensando.

Nel girone di ritorno della scorsa stagione ha fatto bene in prestito al Crotone, dove non è riuscito ad evitare la retrocessione in serie C ma ha segnato tre reti e fornito quattro assist in 15 partite. Infine, per l’attacco la Spal non ha intenzione di privarsi di Andrea La Mantia, nonostante i tentativi della Reggina. In partenza per il momento c’è solo Mattia Finotto, che ha solo l’imbarazzo della scelta (lo vogliono Cittadella, Cosenza, Padova e Carrarese). Nicola Rauti infatti resta a Ferrara, con mister De Rossi che crede nelle qualità della punta di proprietà del Torino.

Stefano Manfredini