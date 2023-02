Spal, fiducia a De Rossi: ma serve una svolta

di Mauro Malaguti Il predestinato non esiste, non in panchina. È questa la morale - fin qui più che amara per la Spal - da trarre osservando il percorso dei vari campioni del mondo, o comunque degli azzurri di livello mondiale. Da Cannavaro a Di Biagio, da Pirlo a De Rossi, con Inzaghi e Grosso che a loro volta hanno pagato pegno prima di imporsi, nulla vale più dell’esperienza sulla propria pelle per arrivare al successo. Il livello pensante del DDR centrocampista, superiore per visione di campo a tutti i sopracitati (tranne Pirlo), aveva intrigato e fatto sperare nel nuovo Guardiola, ma la regola non ha fatto sconti ed eccezioni neppure a lui. Ora che ha avuto fiducia anche in vista di Venezia DDR è però chiamato a riflettere sulle proprie esperienze senza negarle, se non vuol essere disarcionato e lasciare la Spal con un piede in C. Al di là dei limiti del suo organico, qualcosa le 3 sole vittorie in 15 partite ricche di sconfitte interne glielo hanno detto. Ad esempio, che la la Spal si trova meglio a contrattaccare che ad attaccare: i ko in casa, i buoni risultati esterni e il modo in cui sono giunti parlano...