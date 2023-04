Spal, fiducia per Arena Al suo fianco Dalle Mura

Comincia oggi una settimana determinante per la stagione della Spal, che domenica prossima affronterà il Perugia in una gara da vincere ad ogni costo. Dopo il derby di Modena, ieri mattina la squadra di Oddo è immediatamente tornata ad allenarsi, effettuando una seduta di scarico al centro sportivo Gibì Fabbri. Lo staff tecnico poi ha concesso un giorno di riposo a Dickmann e compagni, che torneranno a lavorare domani alle 17 in via Copparo, dove è prevista una seduta aperta al pubblico. Saranno addirittura tre di fila gli allenamenti ai quali potranno assistere i tifosi, per i quali le porte del centro sportivo Gibì Fabbri saranno aperte anche mercoledì e giovedì alle 11. In vista dello scontro diretto col Grifo, l’enigma principale riguarda inevitabilmente la coppia di difensori centrali.

Sul centro-sinistra è scontata la presenza di Dalle Mura al posto dello squalificato Meccariello. La grande incognita è rappresentata da Arena, uscito dolorante nel corso della ripresa del match del Braglia. Stando alle prime indiscrezioni, le condizioni dell’ex Monopoli non sarebbero preoccupanti, ma in questo momento è prematuro fare qualsiasi tipo di previsione. Non resta che incrociare le dita e sperare in un recupero-lampo. Altrimenti toccherà a Peda, mentre appare improbabile l’utilizzo di Varnier che sta tornando a lavorare in gruppo ma non gioca una gara da due mesi. In casa Perugia invece mister Castori è in ansia per Matos, sostituito nel corso del primo tempo della gara col Cosenza: "Vedremo, Ryder ha chiesto il cambio per un problema alla schiena – spiega il tecnico del Grifo –. In ritiro abbiamo sistemato il problema della disparità di condizione, e adesso tutti sono allo stesso livello. A Ferrara tornerà anche Olivieri: potremo utilizzarlo col contagocce dopo la lunga assenza, ma sarà una risorsa in più. Nel dopo-gara abbiamo fatto il punto della condizione degli acciaccati, perché non si può più perdere tempo e anche un giorno in meno per recuperare può fare la differenza. Questa squadra ha volontà, generosità, ci mette impegno e ha grandi valori umani che non bisogna dimenticare: me li tengo stretti e non perdo la fiducia". Il Perugia si avvicinerà alla partitissima del Mazza seguendo la stessa tabella di marcia della Spal, quindi dopo la seduta di scarico effettuata ieri è prevista una giornata di riposo. Il Grifo tornerà ad allenarsi domani, con l’acciaccato Matos osservato speciale.

Stefano Manfredini