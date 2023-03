Spal, i problemi in fascia specchio della crisi

Tra i mille problemi della Spal 2022-23, quello forse più sottovalutato in assoluto riguarda i laterali. A Cosenza, in uno scontro diretto di importanza capitale per la classifica e il morale della squadra di Oddo, i biancazzurri hanno perso praticamente tutti i duelli sulle fasce, permettendo ai Lupi di sfondare con regolarità su entrambe le corsie. E non si tratta di difesa a tre o a quattro, perché al San Vito-Marulla il tecnico pescarese ha adottato entrambe le soluzioni senza ottenere risultati soddisfacenti. E nel corso della stagione la Spal ha trovato enormi difficoltà sulle fasce con ogni sistema di gioco.

Questione di organizzazione e naturalmente di interpreti, che stanno deludendo le aspettative. In sede di mercato è stato deciso di non intervenire nella batteria dei laterali, se non in maniera molto marginale. Considerando evidentemente altre le priorità della squadra. A destra Dickmann era reduce da un ottimo finale di stagione, ma il terzino milanese non si sta confermando. Nulla da dire sulla professionalità dell’atleta, che tra l’altro dopo la partenza di Esposito indossa la fascia di capitano, ma non si può negare che almeno in questa fase non rappresenti più il valore aggiunto che è stato in passato.

Non tanto a livello offensivo, dove bene o male garantisce un contributo positivo (tre gol e due assist dall’inizio del campionato), ma in fase di non possesso spesso si trova in affanno. È chiaro che in questa Spal non si può mettere in discussione uno come Dickmann, però l’assenza di un’alternativa credibile comincia a farsi sentire. Sull’altro fronte invece dall’estate 2021 il problema è irrisolto. Tripaldelli e Celia alternano fasi incoraggianti ad altre di prestazioni costantemente sotto la sufficienza, condite da errori spesso determinanti nell’economia delle partite.

Mister Oddo aveva iniziato il proprio percorso sulla panchina della Spal puntando su Celia, mentre nelle gare successive ha sempre giocato Tripaldelli. Nessuno dei due ha davvero mai convinto il nuovo allenatore, che non ha però nessun altro giocatore in grado di agire in quella posizione. Anzi, domenica scorsa Oddo ha deciso di sostituire Tripaldelli all’intervallo, e in assenza dell’influenzato Celia ha optato per spostare Dickmann sulla sinistra. Con Fiordaliso a destra, e le cose se possibile sono addirittura peggiorate. Non bisogna gettare la croce addosso ai terzini, che spesso e volentieri pagano anche la mancata protezione dei compagni, ma in vista del finale di stagione vanno assolutamente trovate delle contromisure. Con l’obiettivo di ritrovare il miglior Dickmann e un pizzico di continuità da Tripaldelli e Celia che a Ferrara hanno sempre avuto la fiducia di tecnici e dirigenti dimostrando però il proprio valore soltanto a sprazzi.

Stefano Manfredini