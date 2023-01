Spal, il modulo a una punta convince De Rossi

Mauro Malaguti Felice fine settimana, per Joe Tacopina. Prima due giorni a casa Trump a Mar-a-lago in Florida, dove ha ricevuto un incarico professionale - di natura non politica - dall’ex presidente, quindi i tre punti di Reggio Calabria che risplendono come oro nella classifica della Spal, e infine il ritorno in Italia, dove si fermerà per assistere al match interno contro l’Ascoli, e soprattutto per concordare col ds Lupo le mosse di mercato. A quota 23 si respira meglio, ma il successo al "Granillo" non deve far perdere di vista la necessità di adeguare l’organico alla strada ormai intrapresa da De Rossi. Dai finestrini del... "Pechino express" il nuovo tecnico è sembrato orientarsi definitivamente per la Spal a una sola punta, e per un 3-4-2-1 di costruzione e chiusura spazi, più che in asfissiante uomo contro uomo come da scuola Gasp & Juric. Se c’erano dubbi, la riproposizione del modulo dopo la lunga sosta pare averlo cancellato. Bisognerà quindi dotare l’allenatore di giocatori adatti quella voce "2", e capire anche bene cosa fare al capitolo "1". Partiamo da qui. La Spal ha un centravanti tra i migliori della categoria in La Mantia, che scalpita e si vorrebbe sbloccare dopo la pausa che...