Spal, il piano ricostruzione parte in salita

Otto anni fa, quando il direttore sportivo Vagnati iniziava a costruire la squadra che avrebbe centrato la promozione in serie B, la situazione in casa Spal era completamente diversa da quella di oggi. I biancazzurri avevano un allenatore come mister Semplici che aveva riacceso l’entusiasmo della piazza con uno splendido finale di stagione nel campionato precedente, oltre ad uno zoccolo duro di giocatori di categoria e attaccati alla maglia sui quali poter contare. Da Cottafava a Gasparetto, passando per Giani, Silvestri, Di Quinzio, Lazzari, Finotto e Zigoni. Ad un’ossatura di spessore, non restava che aggiungere pochi tasselli di valore, nella fattispecie Castagnetti, Mora e Cellini. Un mix perfetto, che al termine della stagione 2015-16 ha consentito alla Spal di tornare in cadetteria dopo una lunghissima assenza.

Il compito che attende il direttore tecnico Fusco ora è senza dubbio più complicato, per molteplici motivi. Innanzitutto, la tifoseria biancazzurra mastica amaro da quattro anni e riportare il sorriso sui volti dei supporters si preannuncia tutt’altro che facile. La programmazione è in ritardo sulla tabella di marcia, coi nuovi direttori chiamati a sciogliere il nodo-allenatore a meno di una settimana di distanza dalla loro nomina e poi immergersi totalmente in un mercato che si profila molto complicato. Quando si retrocede, la campagna acquisti rappresenta quasi sempre una corsa ad ostacoli, e quella della Spal non farà eccezione. Inevitabilmente si dovrà partire dalle cessioni. Quella di Prati – inseguito da Cagliari e Sassuolo – per mille motivi sarà quella più importante, del resto fornirà il tesoretto necessario per compiere le operazioni in entrata. Ma ci sono anche partenze imprescindibili per ragioni di incompatibilità, con la piazza e la categoria.

È il caso di La Mantia, nelle ultime ore accostato al Cosenza e alla Feralpi Salò. Di sicuro l’ex centravanti dell’Empoli tornerà in serie B, ma perfezionare la cessione a condizioni ragionevoli non sarà per nulla facile. Più difficile invece trovare acquirenti per Zanellato e soprattutto Murgia, altri due giocatori che i tifosi spallini preferirebbero non rivedere in biancazzurro. Il primo giocatore a lasciare Ferrara però probabilmente sarà Biagio Meccariello, per il quale si registra l’interessamento del Catania ma la destinazione dovrebbe essere Benevento. Il difensore è nato nella città sannita, e a quanto pare l’accordo con le Streghe è davvero ad un passo. E poi Peda, che ha annunciato l’intenzione di intraprendere una nuova esperienza: in serie B lo vuole il Parma. Tunjov invece è in scadenza di contratto ed è in trattativa col Pescara in C.

Di operazioni in entrata per ora neanche l’ombra, in fondo senza l’allenatore non si può certo disegnare la nuova Spal. Si può però provare a capire chi potrà essere confermato tra i giocatori ancora sotto contratto. Alfonso e Dickmann per esempio in serie C sarebbero due pedine di alto livello, a patto però di restare con le giuste motivazioni. Arena ha le carte in regola per rimanere, ma per affiancarlo andrà assolutamente ingaggiato un centrale di spessore. Potrebbe esserci spazio solo per un laterale mancino tra Tripaldelli e Celia, quest’ultimo favorito sull’ex terzino del Cagliari. In linea mediana l’unico certo di restare è Contiliano, mentre per Maistro si va verso la cessione in serie B. Infine, l’attacco. Di La Mantia già abbiamo parlato, invece Moncini e Rauti sono già rientrati a Benevento e Torino. Rabbi potrebbe invece fare parte del nuovo reparto offensivo, ma anche in questo caso andranno acquistati giocatori in grado di fare la differenza. Naturalmente a patto che la proprietà confermi l’intenzione di tornare subito al piano superiore.

Stefano Manfredini