Spal, il ritorno a ’scuola’

di Stefano Manfredini

Inutile negarlo, nel giorno del primo allenamento della nuova Spal i riflettori erano puntati essenzialmente su un giocatore. Un ’ragazzo’ che tra un paio di mesi compirà 39 anni, e che qualche ora prima della seduta ha firmato un biennale negli uffici di via Copparo mettendo la parola fine ad una telenovela che ha tenuto a lungo col fiato sospeso i tifosi di Spal e Bari. Ebbene, Antenucci è sbucato dagli spogliatoi mettendosi immediatamente al lavoro agli ordini di mister Di Carlo. Gli atleti a disposizione dell’ex allenatore del Pordenone sono tantissimi, fin troppi. Se i supporters biancazzurri avessero avuto la possibilità di assistere al primo allenamento, difficilmente avrebbero riconosciuto tutti i calciatori presenti sul terreno di gioco. Basti pensare che – giusto per citare qualche nome – hanno lavorato sul manto erboso del centro sportivo Gibì Fabbri il gigante austriaco Breit (classe 2003), il colosso togolese Nador (classe 2002), l’esterno offensivo D’Orazio (classe 2000) e un gruppo di ragazzi provenienti dal settore giovanile determinati a farsi largo in prima squadra.

Maistro si è allenato regolarmente nonostante la partenza imminente, e lo stesso vale per La Mantia che ha partecipato alla prima seduta pur sapendo di non rientrare minimamente nel nuovo progetto biancazzurro. Non si sono invece allenati Meccariello e Zanellato, presenti in via Copparo ma impegnati in terapie. La tabella di marcia di mister Di Carlo prevede una seduta stamattina, mentre domani è previsto un doppio allenamento. Domenica invece la squadra partirà in pullman direzione Mezzana, dove nel pomeriggio è previsto il primo allenamento del ritiro in Val di Sole. A proposito, prima dell’amichevole di lusso contro il Napoli in programma lunedì 24 luglio a Dimaro, i biancazzurri effettueranno un altro test. Con tutta probabilità venerdì 21 contro una selezione locale che non è ancora stata comunicata.

Va detto comunque che in ritiro lo staff tecnico non lavorerà con tutti i giocatori attualmente presenti in via Copparo, ma soltanto con quelli che potenzialmente potranno fare parte dell’organico. La lista verrà comunicata domani: tutti gli altri evidentemente continueranno ad allenarsi in via Copparo in attesa di trovare una sistemazione.

Capitolo abbonamenti. Prosegue a buon ritmo la campagna abbonamenti della Spal, fino a venerdì 28 luglio riservata alle prelazioni. Dopo le 229 tessere staccate nella giornata inaugurale, ieri ne sono state rinnovate 192 portando il numero totale di abbonamenti a quota 421. Si ricorda che è possibile sottoscrivere la tessera anche sul sito di Vivaticket e nelle rivendite autorizzate, oltre allo Spal Point del Centro Commerciale Le Mura (dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30, e il sabato dalle 10 alle 13).