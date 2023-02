Spal, il sì di Oddo: rinnovo in caso di salvezza

Le indiscrezioni di domenica sera hanno trovato solide conferme: toccherà a Massimo Oddo il compito di guidare la Spal alla salvezza. L’annuncio non è ancora arrivato, ma con tutta probabilità la società di via Copparo pubblicherà oggi la nota ufficiale. Subito dopo quella che sancisce l’esonero di Daniele De Rossi, che che aveva sostituito Roberto Venturato sulla panchina biancazzurra appena quattro mesi fa.

Salvo ripensamenti clamorosi dunque, il presidente Tacopina – atteso in città proprio oggi – procederà con un ulteriore avvicendamento tra allenatori, con la speranza di riuscire quantomeno a conservare la categoria. Curiosamente, se ne va un campione del mondo del 2006 e ne arriva un altro, in una serie B che ha appena salutato Fabio Cannavaro (esonerato dal Benevento) ma può contare su Fabio Grosso (Frosinone), Alberto Gilardino (Genoa) e Pippo Inzaghi (Reggina).

Oddo è nato a Pescara, proprio come il direttore tecnico Lupo che ha voluto fortemente portarlo a Ferrara. Era in corsa per la panchina della Spal pure dopo la separazione con Venturato: in quella occasione l’ha spuntata De Rossi, ma il matrimonio con Oddo evidentemente era destinato a celebrarsi comunque.

La sua carriera da allenatore è culminata con la promozione in serie A del Pescara nella stagione 2015-16, peraltro l’unica che ha disputato dall’inizio alla fine. Molto meno positive sono state le esperienze successive, dall’Udinese (in serie A) a Crotone, Perugia e nuovamente Pescara (in cadetteria). L’ultima avventura di Oddo però è stata quella sulla panchina del Padova, che nel febbraio 2022 lo ha chiamato per sostituire mister Pavanel. Il tecnico pescarese si è fermato ad un passo dalla promozione in serie B (secondo posto in campionato alle spalle del Sudtirol e finale playoff persa contro il Palermo), ma il suo bilancio sulla panchina biancoscudata è da considerarsi soddisfacente.

Oddo firmerà un contratto fino al termine della stagione, con una clausola che prevede il rinnovo in caso di salvezza. Ma come giocherà la Spal di Oddo? Nel corso della propria carriera ha spesso utilizzato il 4-3-3, ma non si tratta di un allenatore integralista.

Nelle proprie esperienze ha infatti pure utilizzato la difesa a tre, e a Padova ha giocato con un 3-4-3 che può trasformarsi in 3-4-2-1 e quindi somigliare all’assetto della Spal di De Rossi. Per capire quale modulo sceglierà Oddo sarà necessario attendere la presentazione, ma una cosa è certa: punterà forte su La Mantia, che a questo punto potrebbe diventare una sorta di nuovo acquisto del club biancazzurro dopo sette gare consecutive senza partire titolare. Non resta che attendere l’annuncio, la firma e il primo allenamento: Oddo non vede l’ora di sbarcare sul pianeta Spal.

Stefano Manfredini