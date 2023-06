Spal, impazza il toto mister Spuntano Baldini e Pedriali

di Stefano Manfredini

Sono giorni frenetici per Joe Tacopina, che dopo aver conferito – seppur virtualmente – l’incarico di direttore sportivo a Filippo Fusco è determinato a stringere i tempi per l’allenatore. Nelle ultime 24 ore però sono cambiate molte cose su questo fronte, con Attilio Tesser che ha perso decisamente quota. In questo momento, il principale favorito alla panchina della Spal sembra Francesco Baldini. Ma attenzione anche ad un outsider pronto a sfruttare un’eventuale opportunità: Massimo Pedriali.

Andiamo con ordine, partendo da Tesser che resta in corsa per la panchina biancazzurra ma in maniera molto meno concreta rispetto a qualche giorno fa. Il tecnico trevigiano rappresenta una garanzia per la serie C, una categoria che lo ha visto centrare quattro promozioni al piano superiore. Il motivo per cui la pista si sia improvvisamente raffreddata non è chiaro, anche se un indizio può derivare dall’intenzione di puntare su un gruppo giovane, per il quale Tesser viene considerato meno adatto di altri candidati.

Senza dimenticare che adesso c’è un direttore sportivo che chiaramente avrà voce in capitolo sulla scelta dell’allenatore, anzi il presidente Tacopina ha detto senza giri di parole che toccherà a Fusco decidere chi sarà il nuovo tecnico. Il nome più caldo è quello di Baldini, reduce da un’esperienza in chiaroscuro alla guida del Vicenza. Nel finale del campionato di serie B 2021-22 aveva evitato la retrocessione diretta compiendo una grande rimonta, ma ai playout il Lane è stato superato dal Cosenza finendo in serie C. Mister Baldini è stato confermato al timone del Vicenza, ma nell’ultimo campionato è stato esonerato dopo 12 giornate con un bilancio di cinque vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. In precedenza aveva guidato il Catania in serie C, il Trapani in B, l’Imolese in D, la Lucchese in C e il Sestri Levante in D.

Sullo sfondo però non va sottovalutato il profilo di Pedriali, per il quale fa il tifo una porzione consistente di tifosi spallini. L’artefice del doppio scudetto under 18 naturalmente non ha alcuna esperienza in questa categoria, ma ha dalla sua parte l’entusiasmo, il senso di appartenenza alla società biancazzurra e la capacità di lavorare coi giovani in maniera fenomenale. Non resta che vedere se riuscirà a convincere il presidente Tacopina e il direttore sportivo Fusco a concedergli questa chance dopo aver lavorato così bene con l’under 18. Sicuramente lo scopriremo nei prossimi giorni, perché la partita allenatore dovrà essere chiusa il prima possibile.

Altrimenti si punterà su un tecnico più rodato come Baldini, a meno che il nome di Tesser non torni improvvisamente d’attualità.