Spal in salita: getta il cuore oltre l’ostacolo

di Stefano Manfredini

Nelle ultime settimane si è parlato di tutto tranne che di campionato. Certo, dopo Santo Stefano la serie B è andata in vacanza, ma oggi si riparte in un clima quasi surreale. Di sicuro intorno alla Spal non circola entusiasmo, ma volendo essere ottimisti c’era la stessa atmosfera pure prima della trasferta di Parma. E sappiamo tutti come sono andate le cose. Il realismo però è un’altra cosa, e impone alla squadra di De Rossi di gettare il cuore oltre l’ostacolo per sopperire alla partenza dell’ormai ex capitano Esposito – non ancora sostituito sul mercato –, all’assenza di tre giocatori squalificati (Meccariello, Tripaldelli e Murgia) e di altri che non sono partiti coi compagni perché verranno ceduti nei prossimi giorni (Thiam e Proia). Come se non bastasse, il calendario propone una delle gare più complicate in assoluto. Dal punto di vista logistico e tecnico, la trasferta con la Reggina.

La squadra di Inzaghi ha iniziato il campionato a fari spenti, ma giornata dopo giornata ha dimostrato di avere i mezzi per puntare in alto. Il colpaccio sferrato al Mazza al debutto infatti è stato soltanto il primo di una lunga serie, e dopo aver chiuso l’andata in seconda posizione gli amaranto sono determinati a restare in zona promozione diretta fino alla fine. Superpippo può contare sull’effetto Granillo, ma deve rinunciare allo squalificato Pierozzi e all’ex Cionek. Dalla cintola in su però la Reggina ha tante soluzioni e giocatori davvero importanti, dai centrocampisti Fabbian, Majer e Hernani al tridente composto da Canotto, Menez e Rivas. Il pronostico è tutto per i padroni di casa, che però DDR ha assicurato di non voler affrontare in maniera troppo passiva. A prescindere dalla vittoria, l’atteggiamento del Tardini infatti non era piaciuto al tecnico della Spal che chiederà ai propri giocatori di mantenere il baricentro più alto per provare a colpire l’avversario. È chiaro però che la tenuta difensiva dei biancazzurri tenderà a fare la differenza.

Mancherà Meccariello, ma davanti ad Alfonso il terzetto composto da Peda, Varnier e Dalle Mura lascia ben sperare. Piuttosto, la linea mediana è un vero e proprio rebus. Giocherà di nuovo Prati? E assieme al giovanissimo regista proveniente dal Ravenna giostrerà Valzania oppure Zanellato? Inoltre, non è nemmeno scontato che la Spal scenderà in campo col 3-4-2-1, perché è in ballo pure l’ipotesi 3-5-2 con una linea mediana più folta e due punte vere. A proposito, in attacco chi giocherà tra La Mantia e Rabbi? Oppure agiranno uno di fianco all’altro? Le scelte di De Rossi inevitabilmente condizioneranno anche le prossime strategie di mercato.