Spal in silenzio stampa, riflessioni su De Rossi

A sorpresa in sala stampa al termine del match, dopo l’uscita di Michele Mignani tecnico del Bari, ai microfoni si presenta il direttore generale Andrea Gazzoli ad annunciare il silenzio stampa spallino. La sensazione è che si attenda il ritorno dagli States del presidente Tacopina per capire come gestire il momento non certo semplice. "Sono venuto a comunicare – spiega Gazzoli ai media – che in questo dopo gara non parlerà nessuno, né allenatore né giocatori, dobbiamo ritrovare un attimo di serenità. Se sarà durevole? Non lo so, oggi è così, il presidente non è Italia e vogliamo confrontarci con lui. Preferiamo fare questa scelta". In serata poi è trapelata la voce secondo la quale la società stia seriamente valutando in queste ore la posizione di Daniele De Rossi. Tacopina in primis, molto contrariato per i risultati, la classifica sempre più pericolosa e anche per le parole del tecnico nei confronti del ds Lupo, platealmente criticato per il mercato condotto in questa sessione. Tutti aspetti che il club sta valutando appunto.

Un’accoglienza affettuosissima ha invece ricevuto l’ex capitano spallino Mirco Antenucci, a lungo applaudito a fine gara dalla curva Ovest e da tutto il Mazza. Una dimostrazione di affetto che si riserva soltanto a chi ha dato tanto alla causa spallina. Dalla Ovest sono arrivati anche applausi in occasione della rete dell’ex giocatore biancazzurro, che ha segnato proprio sotto la Ovest. Quanto sarà dispiaciuto ad Antenucci segnare quel gol?

"Sono contento ovviamente per la mia squadra e per il risultato finale – commenta Antenucci –, dispiace aver segnato proprio sotto la curva perché con questa città c’è un affetto che va oltre il calcio. Oggi ho avuto ulteriore dimostrazione di quanto le persone siano speciali e quanto il legame sia ancora forte. E’ la prima volta in vita mia che segno un gol da avversario e vengo applaudito. Non me l’aspettavo e sono rimasto davvero tanto contento."La partita si era messa bene per noi – continua –, poi abbiamo avuto un momento in cui la Spal ha cercato di metterci in difficoltà e ci è riuscita, però siamo contenti perché venivamo da due sconfitte ed avevamo bisogno di risollevarci un po’. Nainggolan? Si è presentato alla grande, con un gol e un assist, ma non devo di certo presentare io un giocatore che ha fatto quello che ha fatto lui… Spero che dia una mano a questa squadra".

b. b.