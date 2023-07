Spal, in uscita il dg Gazzoli: ecco Di Taranto Il nuovo direttore generale arriva dal Trento

Prima di ‘liberare’ Andrea Gazzoli, che nei prossimi giorni dirà sì allo Spezia, il club di via Copparo ha voluto assicurarsi il suo successore. È vero che fino alla stagione 2015-16, l’ultima che la Spal giocò in serie C prima della favolosa cavalcata della squadra di Semplici, nell’organigramma societario non era presente la figura del direttore generale. Ma in quegli anni la Spal era strutturata in maniera diversa, ed evidentemente non si avvertiva la necessità di avere in organico un dirigente che rappresentasse l’anello di congiunzione tra proprietà, area tecnica e squadra.

Così, per fare fronte all’imminente addio di Gazzoli – un dirigente che ebbe un ruolo centrale nel passaggio del timone societario dalla famiglia Colombarini al presidente Tacopina – la Spal ha deciso di affidarsi a Corrado Di Taranto. Si tratta di un dirigente vicentino di 49 anni di grande esperienza, reduce da un’esperienza nel Trento dove la scorsa stagione ha ricoperto il ruolo di direttore generale lavorando a braccetto con l’ex spallino Giorgio Zamuner. Ma Di Taranto ha un curriculum molto importante, che comprende anche incarichi di prestigio nel Parma e nel Chievo.

L’arrivo del nuovo direttore generale dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni, contestualmente al trasferimento di Gazzoli allo Spezia. Passando al mercato in entrata, il direttore tecnico Fusco lavora per regalare a mister Di Carlo due giocatori svincolati che l’allenatore ciociaro ha avuto a disposizione la scorsa stagione nel Pordenone. Si tratta del difensore classe 1989 Matteo Bruscagin e del centrocampista classe 1995 Marco Pinato. In uscita invece le operazioni più concrete riguardano Demba Thiam e Niccolò Zanellato, richiesti rispettivamente da Trento in serie C e Lecco in cadetteria, ma per entrambi non si esclude l’inserimento di altre squadre. Le trattative più importanti per gli uomini mercato spallini però sono altre, su tutte quelle che riguardano Matteo Prati. Sulle tracce del centrocampista della Nazionale italiana under 20 ci sono tantissimi club, ma quello che sembra fare più sul serio resta il Cagliari.

E poi c’è Fabio Maistro, partito per il ritiro con la squadra di Di Carlo ma con la testa proiettata altrove. In serie B, magari alla Sampdoria dove avrebbe la possibilità lottare addirittura per la promozione. Ma anche in questo caso la fumata bianca non è imminente, con la Spal che aspetta l’offerta giusta per lasciarlo partire. Insomma, qualcosa si sta muovendo nella società biancazzurra. Lo scacchiere dirigenziale e tattico è un cantiere aperto. I tifosi attendono novità.

