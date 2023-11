"Spal, la difesa è pronta: risaliremo la china"

Bolognese di Funo cresciuto nel settore giovanile rossoblù, Alessandro Bassoli cerca comunque casa a Ferrara: "Abito a un tiro di schioppo – ha spiegato ieri presentandosi alla stampa – ma sono uno che vuole vivere la città in cui gioca, quindi mi stabilirò qui". Il difensore ha già iniziato a dare una mano alla Spal giocando due partite dall’inizio: "E ne sono stato felice, perché ero fermo dal 4 dicembre 2022, da 11 mesi fa quando giocai l’ultima gara nel Pordenone e per un problema alla caviglia sinistra mi venne diagnosticato quel che non era. Così ho perso 4 mesi di cure prima che un intervento chirurgico mi restituisse alla speranza di tornare a giocare. Il mio stop poteva essere molto meno lungo, a capire subito cosa avevo. Ora mi sento molto bene, ma confesso di aver anche temuto di dovermi ritirare: sono stati giorni molto, molto, molto duri. Mi resta l’orgoglio per come ho affrontato la vicenda, e la gioia per queste prime due in maglia Spal".

A scegliere la Spal, Bassoli non ha perso un minuto: "Chi può rifiutare in categoria una proposta della Spal? Poi qui mi sono trovato subito molto bene e sono stato bene accolto. Il momento delicato sarà motivo di maggiore impegno da parte mia".

Come ha trovato lo spogliatoio?

"Di umore un po’ così per via dei risultati, ma molto coeso e pieno di grandi professionalità. Dai 2006 ai grandi, tutti hanno grande intenzione di rivalsa e in allenamento si lavora con molto entusiasmo nonostante il momento".

Come uscirne?

"Saranno l’atteggiamento e il carattere a fare la differenza, oltre al lavoro in allenamento. Dopo sei anni fa al Pordenone ritrovo mister Colucci con lo stesso entusiasmo. E’ un insegnante di calcio che fa crescere ogni giocatore individualmente, e di conseguenza la squadra. Con lui avevo un altro precedente: ero raccattapalle a Bologna quando giocava ed era già allenatore dentro allora, oltre che un calciatore tosto".

Vero ruolo di Bassoli?

"Ho fatto tutti i ruoli di centrale, sia a 3 che a 4, ma di piede sono mancino e quindi mi sento più "braccetto" di sinistra. A tre mi piace di più perché sono più libero di dare una mano in costruzione, ma mi va bene ogni posizione. Mi considero un esperto, abbastanza tecnico per essere un difensore e capace di buona lettura del gioco".

Venendo da fuori, ha capito quale può essere il problema della Spal?

"Credo di aver notato che in questa situazione un episodio negativo come un gol al passivo influisce sulla mentalità. Però secondo me col Pontedera per un tempo abbiamo anche espresso gioco, sia pure senza raccogliere frutti Lavoriamo sodo in allenamento e i risultati verranno".

Perché tanti gol al passivo arrivano di testa?

"Non penso sia questione di centimetri ma di attenzione, lavoreremo per allenarla meglio".

Mauro Malaguti