Spal, La Mantia a Venezia per ritrovare il gol

FERRARA

L’ultimo gol di Andrea La Mantia risale allo scorso 11 settembre contro il Venezia. Tra una manciata di giorni la Spal si ritroverà di fronte gli arancioneroverdi, a cinque mesi esatti di distanza dalla gara di andata che ha rappresentato forse il punto più alto dei biancazzurri e del proprio centravanti. Sicuramente in termini di classifica il successo per 2-0 sui lagunari è stato il migliore in assoluto della Spal 2022-23, se si considera che dopo quella partita la squadra di Venturato occupava il sesto posto e i playoff apparivano un obiettivo quantomeno alla portata. E La Mantia era il punto di riferimento dei biancazzurri, che dopo alcuni anni all’insegna della sterilità offensiva pensavano di aver trovato un bomber di razza. Del resto, con quattro gol nelle prime cinque giornate, sarebbe stato stupido pensare il contrario.

Invece, da quel giorno il numero 19 si è improvvisamente bloccato e dopo un girone intero trascorso a bocca asciutta sono in molti a chiedersi che fine abbia fatto la punta implacabile ammirata con le maglie di Lecce ed Empoli, nonché nelle prime giornate di questo campionato. L’avvicendamento tra Venturato e De Rossi non ha aiutato La Mantia, che non ha però certo indotto DDR a rinnovargli la fiducia a tempo indeterminato. Nei primi due mesi passati sulla panchina della Spal, De Rossi ha puntato sull’attaccante proveniente dall’Empoli. Ad un certo punto però il tecnico ha cominciato a maturare la convinzione che l’assetto migliore per la squadra prevedesse una sola punta. E che questa non fosse La Mantia, che ha cominciato a perdere posizioni nelle gerarchie dell’allenatore finendo dietro Moncini e addirittura al baby Rabbi. Così, dal 18 dicembre – giorno della trasferta di Parma – a oggi il centravanti classe 1991 non ha più giocato titolare. Certo, De Rossi lo ha sempre gettato nella mischia (con l’eccezione del match con l’Ascoli, quando era indisponibile a causa di un virus intestinale), ma sempre nella ripresa.

E La Mantia non è mai riuscito a lasciare il segno. Il numero 19 è irriconoscibile, questo è chiaro, ma può permettersi la Spal di lasciare ai box un giocatore del genere? Di sicuro, se DDR insisterà col 3-4-2-1 – e tutti gli indizi portano in questa direzione – soltanto uno tra lui e Moncini indosserà una maglia da titolare. E De Rossi sembra aver puntato forte sull’ex attaccante del Benevento, relegando La Mantia ad un ruolo da comprimario. La Mantia è stato vicinissimo all’addio nel corso del mercato di gennaio, quando Pisa e Reggina hanno provato in ogni modo a convincere la Spal a lasciarlo partire.

La dirigenza però si è opposta, e il centravanti è rimasto alla corte di mister DDR, con la speranza di convincerlo a concedergli più spazio. A questo punto però per il bene della Spal è necessario recuperare questo giocatore tecnicamente e psicologicamente, perché La Mantia non può avere improvvisamente dimenticato come si fa gol. L’ultimo lo ha realizzato al Venezia, prossimo avversario dei biancazzurri: e se si sbloccasse proprio con gli arancioneroverdi? Non resta che attendere sabato prossimo e sperare che davvero questo lunghissimo digiuno possa terminire proprio là dove era iniziato.

Stefano Manfredini