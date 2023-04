Spal, la Pasquetta a Benevento deciderà il futuro

Mauro

Malaguti

La Spal si giocherà nel lunedì di Pasquetta sul campo del Benevento le residue speranze di una salvezza da cercarsi al massimo in eventuali playout, dato il -5 dai medesimi e il -7 dal sestultimo posto. Si tratta davvero dell’ultima chance, e per entrambi i club: chi vince potrà tentare una rimonta comunque complicata e chi perde saluta la compagnia, mentre il pareggio suonerebbe a condanna per entrambe. Questo dicono classifica e buon senso a sette giornate dal termine del campionato, anche perché il Perugia deve recuperare la partita contro una Reggina in caduta libera, e facendo punti alzerebbe ancora la quota. Il compito sarebbe difficile per una squadra performante, figurarsi per questa Spal senza identità, coraggio e spina dorsale.

Alla prese con una bassa classifica che non si attendeva, si è squagliata come neve al sole mostrando lacune di personalità, e stando a Oddo, anche di condizione atletica. L’argomento non è mai facile da affrontare, perché si sa quanto la testa influisca sulle gambe da sempre, e come ogni squadra che va male si ritrovi alle prese con rilievi di questo tipo. Ma che la Spal manchi da tempo di ogni brillantezza è visibile a occhio nudo.

Un po’ è massiccia e bradipica di suo, con minime iniezioni di piè veloci, un po’ manca di ogni scioltezza mentale, e ci può stare anche la bassa intensità atletica: in due mesi e dopo una sosta di due settimane, il terzo tecnico di stagione poteva porvi rimedio?

La risposta è nel vento. Ancor più balza all’occhio però la mancanza di personalità. Fino a che si può aggrappare a Nainggolan - ammirevole per attaccamento per come si è reso disponibile per un’ora e per come ha orchestrato la regia offensiva fungendo da punto di riferimento per i compagni tutti - la Spal qualcosa ha fatto. Appena è calato e poi è uscito il Ninja, si è spenta del tutto scomparendo dal campo e non riuscendo non solo a contrattaccare, ma neppure a congelare la pressione ospite tenendo palla e prendendo qualche fallo utile a rifiatare. Altro problema che si trascina dal principio è il contributo minimo della panchina: la Spal raramente ha disposto di tredicesimi giocatori. Da Ayoub a Zuculini, da Almici a Pepito Rossi e Brazao, il minutaggio è stato insignificante. Poi ci sono quelli che pur più chiamati in causa hanno offerto pochissimo, da Rauti a Tunjov a Fiordaliso, sicché la rosa è risultata cortissima.

Tra scommesse sempre ai box come Varnier, controfigure e titolari deludenti, la Spal alla fine ha potuto contare con una certa continuità su pochi elementi. L’analisi può sembrare cruda ma è reale: se si pensa che un bravo 2003 come Prati e un buon 2004 come Contiliano hanno stabilmente scalzato Murgia e Zanellato come titolari del centrocampo senza che in merito neppure una protesta si sia levata, si intuisce che la stagione non poteva finire che così.

Certo, non è ancora finita, e sperare costa poco: ma se la speranza deve venire dalla Spal del secondo tempo con la Ternana e di troppe altre occasioni, beh, si è ai confini con l’illusione.

Ora più che mai, nelle prossime settimane Joe Tacopina deve uscire allo scoperto e dire cosa ne sarà della Spal in caso di serie C: sarà pronto a rimanere affidando a un bravo ds investimenti da promozione, per cercare l’immediato rientro in cadetteria con un progetto stabile e non ondivago e soggetto a continui andirivieni di giocatori e allenatori come quello degli ultimi due anni?