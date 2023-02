Spal, la riscossa deve partire dal Grifone

È un momento inevitabilmente molto delicato per la Spal, che dopo essere precipitata in zona retrocessione si ritrova di fronte nel giro di una manciata di giorni le prime due della classe, nonché le principali candidate alla promozione diretta in serie A. Oggi a Marassi contro il Genoa e mercoledì prossimo al Mazza contro il Frosinone, la squadra di Oddo deve quantomeno limitare i danni, per poi puntare a fare bottino pieno negli scontri diretti successivi contro Cittadella in casa e Cosenza fuori. La storia di questo campionato – e in generale della serie B – però insegna che non c’è davvero nulla di scontato e che la Spal si è tolta le più belle soddisfazioni quando aveva di fronte una montagna da scalare. È accaduto a Bari, quando sotto di due reti all’intervallo la squadra di Venturato ha rimontato fino al 2-2 sfiorando addirittura il colpaccio. E poi a Parma e Reggio Calabria, dove mister De Rossi ha conquistato addirittura sei punti contro due tra le squadre più attrezzate della categoria.

In tutte queste circostanze la Spal giocava in trasferta, quindi è lecito nutrire qualche speranza. Anche se naturalmente il Grifone parte favoritissimo. Mister Oddo riparte dalla prima mezz’ora col Como, quando la sua squadra ha messo alle corde l’avversario passando in vantaggio e sfiorando il raddoppio. È evidente che al Ferraris il tema tattico sarà completamente diverso, coi biancazzurri che saranno chiamati a soffrire, resistere e agire di rimessa. Ma l’allenatore pescarese non dovrebbe rinunciare al tandem offensivo composto da La Mantia e Moncini supportati da un trequartista come Nainggolan. Si va verso la conferma della formazione che ha pareggiato coi lariani, con Prati che in linea mediana dovrebbe essere affiancato nuovamente da Valzania (l’alternativa è Murgia). Sulla sinistra ballottaggio tra Tripaldelli e Celia, che sabato scorso si sono dati il cambio nel corso dell’intervallo. In difesa invece Peda ha recuperato: non è al meglio a causa dei postumi della distorsione alla caviglia, ma dovrebbe stringere i denti. Altrimenti toccherà ad uno tra Arena e Dalle Mura. Il Genoa è chiaramente una squadra costruita per tornare immediatamente in serie A, e dopo aver risolto qualche problema sembra avere le carte in regola per centrare l’obiettivo. Mister Gilardino ha a disposizione un organico completo e ricco di talento, che a Marassi però ha steccato più del dovuto. Come tante altre squadre di cadetteria, il Grifone fatica a concretizzare la mole di gioco prodotta tra le mura amiche. Per questo la Spal deve crederci, indossando l’elmetto per strappare un risultato positivo di valore per la classifica e il morale.

Stefano Manfredini