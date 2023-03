Spal, la spinta dei tifosi: in 600 a Bolzano

A oggi, la Spal ha un solo vincitore, ed è il suo popolo. Ieri il club ha comunicato il tutto esaurito già al martedì mattina nel settore ospiti dello stadio "Nerone Claudio Druso" di Bolzano, per un totale di 600 tifosi al seguito dei biancazzurri. Nulla esclude per altro che ne arrivino anche di più, dal momento che il SudTirol ha aperto la vendita anche nel settore 4B della Tribuna Canazza, scomparto esattamente adiacente quello dedicato agli ospiti, al prezzo di 20 euro (15 ridotti). Il "muro" biancazzurro potrebbe quindi arricchirsi di qualche unità ancora. Se si pensa ai 650 di Bolzano, ai mille di Venezia, dove il trasferimento a Sant’Elena in vaporetto richiede gli stessi tempi del viaggio in macchina di sabato prossimo, e ancor più agli 85 di Cosenza e ai 100 di Reggio Calabria, per limitarsi agli esodi del girone di ritorno, si comprende quale passione per la Spal muova i tifosi ferraresi. Il dato di sabato prossimo è ancora più significativo degli altri in quanto giunge all’indomani di una brutta sconfitta nel basilare scontro diretto in Calabria, con la squadra ultima in classifica. Nel momento peggiore la risposta è assolutamente straordinaria, ed è per questa gente che la Spal a Bolzano deve battersi allo stremo fino al 100’ come non è riuscita a fare a Cosenza.

Questa gente merita di più. Anche una corsa o una aggressione in più può essere utile o addirittura determinante. Si pensi al "Marulla": se sul gol di Brescianini, Maistro avesse seguito l’avversario fino al limite dell’area di Alfonso invece di lasciarlo andare dopo due passi (o al limite se Murgia fosse riuscito ad accorciare sul marcatore di giornata staccandosi dal controllo di Voca), il tiro decisivo si sarebbe potuto evitare, quantomeno in assoluta libertà come è stato scagliato. Serve una risposta di squadra a questo popolo, una risposta da squadra vera che autorizzi a sperare.

Per riaccendere la torcida era bastata una vittoria casalinga di misura sul Cittadella, salutata come un evento di buon auspicio oltre che come una bella toppa di classifica. Se non si va molto oltre quella, si retrocede. Mancano ancora troppi punti per pensare di arrivare alla meta affidandosi ai soli scontri diretti, due in casa con Brescia e Perugia e uno fuori a Benevento. Servono imprese extra, di quelle in partite che vedono la Spal sfavorita proprio come sarà a Bolzano.

Nessuno avrebbe mai detto alla vigilia del campionato che ci si sarebbe ritrovati con il SudTirol in lotta per la serie A e la Spal ultima a rischio serie C diretta. Invece è così, ed è così non certo perchè i Rover e Tait, i Belardinelli e i Pompetti avessero pedigree superiore e nemmeno pari ai loro colleghi in biancazzurro. Il SudTirol ha perso le prime tre ma poi con Bisoli è diventato squadra da B, che lotta su ogni pallone, ha colto 48 punti in 26 giornate perdendo appena due volte, e ha compiuto una scalata impronosticabile. Cominciasse la Spal a maturare la stessa fame, c’è da scommettere che qualche risultato utile alla salvezza in più arriverebbe.

Mauro Malaguti