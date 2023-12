Spal, la vittoria manca da otto giornate

Il fanalino di coda è ancora la Fermana, che nell’ultimo turno però ha superato la Juventus Next Gen nel confronto tra ultime della classe. I marchigiani si sono portati a -3 dai bianconeri, che hanno una gara da recuperare. Per una serie di motivi però si può tranquillamente affermare che Spal e Olbia non stiano meglio, e che quella in programma sabato prossimo a Ferrara si profili una sfida altrettanto carica di tensione. Di quelle da non fallire ad ogni costo, perché perdere significherebbe trascorrere il Natale all’insegna della depressione e avvicinarsi al girone di ritorno con l’angoscia di chi vede all’orizzonte lo spettro della retrocessione.

Se la sconfitta sarebbe una sorta di catastrofe, pure chiudere l’andata con un altro pareggio – il quinto di fila – non sarebbe certo da considerarsi positivo. Del resto, la squadra di Colucci è quella con l’astinenza da vittorie più lunga in assoluto della categoria, otto giornate. Una in più dell’Olbia, che invece non fa bottino pieno da sette turni. L’ultimo successo della Spal è datato 26 ottobre al Mazza col Sestri Levante, mentre quello dell’Olbia 2 novembre in casa col Pineto. Da quel momento Antenucci e compagni hanno un bilancio di cinque pareggi e tre sconfitte, mentre i sardi hanno fatto addirittura peggio con tre pareggi e quattro ko.

Un altro dato particolarmente negativo accomuna le squadre di Colucci e Greco, la difficoltà estrema nel trovare la via del gol. Se la Spal ha segnato 13 reti in 18 partite, l’Olbia è riuscita a fare addirittura peggio con 12.

I sardi non hanno gonfiato la rete nemmeno una volta nelle ultime quattro giornate di serie C, e negli ultimi due turni sono affondati pure a livello difensivo incassando quattro gol dal Pescara e tre dal Pontedera. Il presidente dell’Olbia è infuriato, e ha parlato di "prestazioni inaccettabili" quelle fornite col Delfino e i toscani. Anche in casa Olbia naturalmente si attende con ansia la partita di Ferrara, con la speranza di interrompere l’emorragia e passare una sosta più serena.

Evidente che da ambo le parti la posta in palio sia molto superiore ai canonici tre punti, soprattutto per la Spal che giocherà davanti al proprio pubblico che ha perso da tempo la pazienza. Nemmeno la scorsa stagione – conclusa con la disastrosa retrocessione in serie C – i biancazzurri erano rimasti a secco di vittorie per otto giornate di fila: è il momento di passare dalle parole ai fatti trasformando gli insipidi pareggi ottenuti nelle ultime giornate in un successo che in questo momento rappresenta l’unica medicina possibile per rialzare la testa in attesa del giro di boa.