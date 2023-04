Spal, le rimonte subite pesano Ora esame derby

Mauro

Malaguti

U

n vero peccato, anche per la poco affidabile Spal di questa stagione, e naturalmente e soprattutto per i suoi splendidi tifosi grandi e piccoli che hanno permesso di superare sabato quota diecimila presenze al "Paolo Mazza". Non si fosse buttata via malamente mentre vinceva sul Brescia a una decina di minuti dalla fine, la squadra di Massimo Oddo oggi sarebbe nei playout, un punto davanti al Perugia, e con speranze nientemeno che di salvezza diretta. Così invece nulla è ancora compromesso, ma un’altra grande chance se ne è andata quando mancano appena cinque partite alla fine della regular season.

E’ la settima volta in 17 partite casalinghe che la Spal va in vantaggio nel primo quarto d’ora e si fa rimontare in tutto o in parte: 21 punti potenziali si sono ridotti alla distanza alla miseria di 6. Anche se i limiti della Spal 2022-23 sono ormai lampanti agli occhi di tutti, sarebbe suicida insistere nel voltarsi ancora all’indietro: a 450’ dalla fine a Oddo non rimane che cercare di valorizzare gli aspetti positivi della sua squadra, sperando di trasformarli in un trampolino di lancio verso la più sospirata delle salvezze. Sotto questo aspetto il tecnico ha tre argomenti forti.

Primo: nelle ultime due partite la Spal ha raccolto 4 punti mangiandoli al Perugia sempre sconfitto su cui fa la corsa in attesa del confronto diretto, in calendario a Ferrara alla quart’ultima. Secondo: ha segnato 5 gol svelando una prolificità prima inesistente. Terzo: la squadra ha conseguito (alla trentatreesima…) quel minimo di identità che permette di guardare avanti con pur cauta fiducia. Non sarà sfavillante sul piano del gioco, ma almeno ha riferimenti più precisi.

Due punte in campo, per una migliore occupazione dell’area avversaria, quattro centrocampisti con Maistro falso interno ma in realtà trequartista vero e Nainggolan regista a tutto campo, più i due giovani Prati e Contiliano ad alzare l’argine davanti alla difesa. Adesso la Spal ha una parvenza di squadra, e dà l’impressione di essere cresciuta sia per spirito che per condizione atletica. Ha clamorosi limiti sul piano difensivo e della rabbia agonistica, e dovrà cercare di celarli più che può. Palla in tribuna non è proibito, in certi frangenti.

Col Brescia ha anche concesso qualche ripartenza di troppo con errori e palle perse in impostazione tra linea difensiva e centrocampo, e dovrà fare in modo che non ricapiti. Ma insomma, 180 minuti fa sembrava spacciata, a -5 dai playout e senza capo né coda, e non si può negare che ora la situazione sia un po’ cambiata. Difficile capire cosa si sia impossessato di La Mantia.

Dopo 4 gol nelle prime 5 giornate il bomber deputato si è piantato e ne ha messo appena 1 al Cittadella. Se continua così, finirà per dare ragione a De Rossi che lo escludeva. Nel gran finale la Spal avrebbe un bisogno folle del suo giocatore di punta. Gli si chiede di calarsi nella parte e di giocare alla morte le ultime cinque partite, anche se viste le recenti prestazioni non si può escludere che a Modena Oddo opti, accanto a un Moncini in maggiore spolvero, su Rabbi o Fetfatzidis. Il derby di Modena servirà a capire se la Spal sia sembrata in crescendo solo perché ha affrontato i fanalini di coda, o se si tratti di vera "gloria". I canarini ora che sono in pratica salvi vorranno vedere se possono permettersi un sogno playoff, e i loro tifosi non sarebbero tristi nel condannare la Spal. Sarà partita vera, insomma. Vietato sperare in regali.