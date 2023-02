Spal, l’ennesimo disastro: così si va dritti in C

La Spal cola a picco a Venezia, rimediando la terza sconfitta di fila in uno scontro diretto molto importante nella lotta per non retrocedere. E in attesa della gara di oggi del fanalino Cosenza i biancazzurri si ritrovano in solitudine al terzultimo posto della classifica, che significa discesa negli inferi della serie C senza passare per i playout. Una situazione estremamente complicata, che al momento mister De Rossi non sembra in grado di risolvere. DDR punta inizialmente sulla qualità, schierando Valzania in linea mediana assieme a Prati, Fetfatzidis e Nainggolan sulla trequarti e Moncini terminale offensivo. Il primo tempo però è un monologo arancioneroverde, con la Spal incapace di creare il minimo grattacapo a Joronen. I padroni di casa sbloccano il risultato praticamente al primo affondo, con un diagonale di Tessmann servito da Pohjanpalo sul quale Alfonso non riesce ad opporsi. Il Venezia spinge sull’acceleratore alla ricerca del raddoppio, che arriva poco dopo la mezz’ora nel modo più incredibile.

Un lancio lungo dalla difesa viene prolungato di testa da Pohjanpalo, con la palla che sembra poter finire tranquillamente tra le braccia di Alfonso attraverso la protezione di Dalle Mura. Portiere e difensore invece combinano un pasticcio, regalando palla a Pierini a cui non sembra vero di poter appoggiare la palla in rete per il 2-0. Spal troppo brutta per essere vera, in balia dell’avversario e mai davvero in partita. De Rossi prova a scuotere la squadra inserendo La Mantia per un impalpabile Fefatzidis, ma è ancora la squadra di Vanoli a dominare la scena con un palo clamoroso centrato da Pohjanpalo dopo essersi liberato di Peda, poi Dalle Mura salva sulla linea di porta sul tiro a botta sicura di Zampano.

I biancazzurri sono alle corde, ma improvvisamente riaprono la partita. Alla prima vera azione pericolosa della gara, Valzania crossa al centro dell’area pescando la testa di Dickmann che trova l’angolino più lontano.

È un gol che spaventa il Venezia e rianima la Spal, che seppur in maniera disordinata comincia a crederci. Le occasioni più nitide arrivano sugli sviluppi di corner, ma il colpo di testa di Meccariello trova pronto Joronen e il tiro di La Mantia finisce sull’esterno della rete. La chance più clamorosa per pareggiare i conti però capita ad una manciata di minuti dal termine sul destro di La Mantia, che viene liberato da un pregevole colpo di testa di Moncini ma spreca calciando malamente tra le braccia del portiere del Venezia. Finisce con la vittoria degli arancioneroverdi e l’ennesima delusione per Dickmann e compagni, a cui non basta il tifo incessante di quasi mille impagabili supporters. Ora la palla passa alla società di via Copparo: serve un immediato cambio di rotta, perché avanti di questo passo si retrocede in serie C. Stefano Manfredini