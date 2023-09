Spal, lesione al crociato per Sits Operazione e stop di sei mesi

FERRARA

La stagione di Dario Sits è compromessa dopo appena una giornata di campionato. Purtroppo l’infortunio rimediato dall’attaccante lettone all’inizio del secondo tempo della gara con la Vis Pesaro si è rivelato particolarmente grave, rovinando la prima vera esperienza nel calcio dei grandi ad un ragazzo di 19 anni e privando mister Di Carlo di una pedina preziosa da utilizzare nel proprio tridente. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto l’attaccante arrivato una dozzina di giorni fa in prestito dal Parma hanno fornito il peggior esito possibile, evidenziando la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto ad una visita specialistica ortopedica per ulteriori approfondimenti, ma è chiaro che un infortunio del genere generalmente richiede l’intervento chirurgico e quindi un’assenza forzata dai campi di almeno sei mesi. Ai tifosi spallini – che qualche settimana fa avevano tirato un sospiro di sollievo per Nicolò Contiliano, per il quale si temeva lo stesso tipo di lesione – l’infortunio di Sits ricorda terribilmente quello riportato da Mohamed Fares all’alba della stagione 2018-19. In quella circostanza il laterale marocchino – che la Spal avrebbe ceduto ricavando una cifra molto importante – si infortunò al ginocchio addirittura alla prima presenza in amichevole precampionato, sul campo del Cesena. Alla fine Fares restò a Ferrara, tornando a disposizione sei mesi dopo la lesione al legamento crociato del ginocchio e scendendo effettivamente in campo dopo due ulteriori settimane (curiosamente in casa contro la Juventus, nell’ultima gara disputata al Mazza prima della pandemia). Se tutto va bene quindi Sits potrà tornare in campo a marzo, a metà del girone di ritorno. Ma con questo tipo di infortuni è difficile stabilire tempi di recupero precisi, quindi non resta che attendere di vedere come si svilupperà il lungo percorso riabilitativo.

A mercato chiuso, per sostituirlo la Spal dovrebbe pescare nel mazzo degli svincolati, ma al momento è un’ipotesi che la società biancazzurra non sta prendendo in considerazione. È un infortunio che pesa parecchio quello di Sits, arrivato come alternativa di Mirco Antenucci ma sul quale lo staff tecnico ha dimostrato di credere ciecamente. Tanto che Di Carlo al debutto in campionato lo ha mandato in campo dal primo minuto, seppur in un ruolo – quello di esterno d’attacco – che non è il suo naturale. Sarebbe stato interessante verificarne i progressi nel corso della stagione, invece occorrerà tanta pazienza. Fino alla prossima primavera.

Stefano Manfredini