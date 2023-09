"Spal, l’importante sono solo i tre punti"

FERRARA

La presentazione dei progetti di Spal Foudation nella sala dell’Arengo del Comune di Ferrara ha dato a Joe Tacopina l’occasione di esprimersi sulle prime giornate di campionato della squadra di Di Carlo. A quanto pare, il presidente è soddisfatto, e poco gli importa se Antenucci e compagni non stanno giocando particolarmente bene. "In questo momento non mi interessa la qualità del gioco – ha sottolineato ai microfoni di Telestense a margine della conferenza stampa –, l’unica cosa che conta sono i tre punti. Quando si vince il gioco passa in secondo piano, inoltre la squadra si sta formando, sta crescendo e servirà tempo per vederla al massimo delle proprie potenzialità: almeno un paio di mesi, ma non è importante. Quello che mi interessa è vederla crescere sotto l’aspetto caratteriale e inseguire l’obiettivo dei tre punti: per quanto mi riguarda, i nostri calciatori possono giocare anche in ginocchio. Il pubblico? La tifoseria della Spal è tra le più importanti d’Italia ed è sempre vicino alla propria squadra: insieme possiamo spiccare il volo". Tornando a Spal Foundation, a fare gli onori di casa è stata Dorota Kusiak, assessore del Comune di Ferrara: "Il progetto ‘La Scuola Biancazzurra’ ha visto protagonisti più di 3mila studenti degli istituti scolastici del territorio, che hanno potuto vivere da vicino ed in modo inedito la squadra e lo stadio cittadino, mentre con l’iniziativa di calcio integrato è stato possibile regalare un importante momento di sport e socialità a bambine e bambini con disabilità intellettive e motorie, integrandolo nei loro progetti di vita".

Successivamente ha preso la parola il presidente Tacopina: "Spal Foundation rappresenta l’attività più importante del club, perché in grado di restituire qualcosa di concreto alla nostra comunità che ci sostiene ogni giorno con grande calore e passione. Grazie al progetto ‘La Scuola Biancazzurra’ lo scorso anno ho visitato più di 20 istituti scolastici e l’affetto che ho ricevuto non è nemmeno descrivibile. Quest’anno Spal Foundation sarà attiva su molteplici e nuovi fronti, a partire da quello della cura dei cani maltrattati ed abbandonati con un fattivo sostegno ai due canili cittadini". Martina Vanzetto, Social Responsability Manager della Spal, ha illustrato nel dettaglio i nuovi progetti ideati dalla Fondazione: "La Scuola Biancazzurra resta numericamente l’iniziativa più importante dopo il grande successo dello scorso anno. In questa stagione è previsto il sostegno agli istituti scolastici con la presenza di preparatori atletici Spal nelle scuole per le ore di educazione fisica, lo sviluppo di un laboratorio artistico con la realizzazione di un murales all’interno dello stadio cittadino e la possibilità per le bambine ed i bambini di vestire i panni dei giornalisti intervistando i loro idoli nella sala stampa dello stadio Mazza. Infine, la più grande novità riguarda le iniziative ideate a sostegno dei due canili cittadini con l’obiettivo di contribuire al benessere degli amici a quattro zampe attraverso raccolte fondi ad hoc e di incentivare le adozioni dei cani più sfortunati".