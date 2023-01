Spal, l’ora della svolta dopo un lungo digiuno

La Spal per interrompere un digiuno di vittorie casalinghe che dura da tre mesi, l’Ascoli per cambiare marcia dopo una striscia di nove giornate con un solo successo all’attivo. Quella tra le squadre di De Rossi e Bucchi è una sfida nella quale nessuno può permettersi di sbagliare, perché con una classifica così corta il rischio di venire risucchiati nelle ultimissime posizioni è più concreto che mai. Osservando la graduatoria con un punto di vista differente, battere il Picchio al Mazza permetterebbe ai biancazzurri di centrare la seconda vittoria di fila, balzare a metà classifica e allontanarsi sensibilmente dalla zona playout. Peraltro, facendo bottino pieno oggi pomeriggio Dickmann e compagni supererebbero l’Ascoli, aprendo inesorabilmente la crisi dei bianconeri, che a fine ottobre erano convinti di poter bissare il piazzamento in zona playoff ottenuto la scorsa stagione.

La Spal è reduce dal colpaccio del Granillo, ma quell’impresa non ha certo cancellato i problemi di una squadra che fino al giro di boa aveva evidenziato grosse lacune in tutti i reparti. Finora non colmate dal mercato di riparazione, che anzi per adesso ha privato mister De Rossi dell’ex capitano Esposito, uno dei giocatori più importanti in assoluto. In attesa di rinforzi, DDR punta sullo spirito di Reggio Calabria rilanciando dal primo minuto Meccariello e Murgia, e probabilmente pure Tripaldelli e Moncini. A centrocampo i mediani dovrebbero infatti essere Murgia e Zanellato (favorito su Prati), con ballottaggio tra Tripaldelli e Celia sulla fascia sinistra. Come al solito, c’è grande curiosità per vedere chi giocherà al centro dell’attacco, col rientrante Moncini (out da un mese e mezzo) che dovrebbe spuntarla su Rabbi e La Mantia. Sulla trequarti invece spazio nuovamente a Valzania e Maistro. L’Ascoli dovrebbe rispondere con un 3-5-2 che prevede Leali tra i pali, Simic, Botteghin e Quaranta in difesa, Donati al posto del deludente Adjapong sulla destra, Collocolo, Eramo e Giovane in linea mediana, Falasco sulla sinistra, Gondo e Dionisi in attacco.

Dopo l’infortunio di Caligara, mister Bucchi ha grossi problemi a centrocampo: anche per questo motivo ha deciso di reintegrare Buchel, fino ad un paio di giorni fa ad un passo dalla Spal e inserito regolarmente tra i convocati. Bidaoui invece non sarà della partita: magari entro la fine di gennaio arriverà in biancazzurro, chissà. Il mercato però almeno per oggi passa in secondo piano: si gioca contro l’Ascoli, e contano solo i tre punti.

