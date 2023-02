Spal, ecco Nainggolan: “Sono pronto per giocare”

SPAL 2022-2023 CONFERENZA PRESENTAZIONE RADJA NAINGGOLAN

Ferrara, 2 febbraio 2023 – “Sono qui per la grande amicizia che mi lega a Daniele De Rossi, uno che già quando giocava era un allenatore in campo e che mi ha insegnato tanto quando eravamo compagni a Roma”.

Inizia così la presentazione di Radja Nainggolan in maglia spallina. Il ’Ninja’, messo da parte per un giorno l’aspetto bellicoso che mette sul campo di gioco, ha parlato del suo primo impatto con la realtà biancazzurra, dispensando elogi soprattutto al baby Prati e guardando già al match di sabato col Bari.

"Mi chiedete se sono pronto? Io sono nato pronto, ho voglia di giocare e sono a disposizione del mister, per ruolo e impiego che ha in mente per me”.