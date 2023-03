Spal, Nainggolan si allena e punta alla Ternana

di Stefano Manfredini

Sono passate esattamente tre settimane dal giorno dell’infortunio di Radja Nainggolan, che nel turno infrasettimanale col Frosinone ha riportato una distrazione al polpaccio destro che lo ha costretto a saltare le tre gare successive contro Cittadella, Cosenza e Sudtirol. Il Ninja avrebbe voluto rientrare prima della sosta, ma staff tecnico e medico lo hanno convinto a prendersi tutto il tempo necessario per recuperare al meglio senza compromettere il finale di campionato. Del resto, sono in molti a pensare che la squadra di Oddo non possa prescindere dalla qualità e la personalità del centrocampista belga che probabilmente non sarà al top nemmeno alla ripresa del campionato ma contro la Ternana farà di tutto per scendere in campo. Il match con le Fere si disputerà sabato 1 aprile, un mese dopo l’infortunio al polpaccio. Ieri pomeriggio al centro sportivo Gibì Fabbri c’era molta curiosità intorno a Nainggolan, che i tifosi speravano di vedere già al lavoro in gruppo. Purtroppo i tempi per gli allenamenti a pieno regime non sono ancora maturi, ma il Ninja prosegue le sedute personalizzate che hanno come obiettivo il ritorno in campo contro la squadra di Lucarelli. Inutile forzare il ritmo: ci sono ancora una decina di giorni, e nessuno come lui sa come gestire situazioni di questo tipo. Piuttosto, mister Oddo dovrà decidere in che modo utilizzarlo nel rush finale.

Nelle ultime giornate, il tecnico pescarese ha optato per una linea mediana composta da tre giocatori, con due trequartisti alle spalle di una punta centrale. Nainggolan può agire sia da mezz’ala che tra le linee, naturalmente senza pretendere che riesca a giocare a ritmi elevati per più di un tempo. Quantomeno in questo momento, con diverse settimane di riposo alle spalle causa infortunio. Per Oddo si profila quindi una settimana di gestione delle energie, fisiche e soprattutto mentali. L’allenatore deve anche fare i conti con l’assenza dei nazionali, da Peda (Polonia under 19) a Tunjov (Estonia) passando per Prati (Italia under 20). Intanto, la società biancazzurra ha deciso di aprire le porte del centro sportivo di via Copparo per tutti gli allenamenti della settimana.

Ecco quindi il calendario delle sedute, alle quali eccezionalmente i tifosi spallini avranno la possibilità di assistere: oggi alle 11, domani alle 10 e alle 15, venerdì alle 10 e alle 15. La settimana di lavoro si concluderà sabato pomeriggio alle 15 al campo sportivo Soldi di Cremona, dove è confermata l’amichevole contro la Cremonese.

L’ultima in classifica della serie A contro il fanalino della cadetteria si affronteranno a porte chiuse, con l’obiettivo di riordinare le idee e ripartire di slancio dopo la pausa dei rispettivi campionati. In quella occasione difficilmente verrà gettato nella mischia Nainggolan, che ha fissato il mirino sulla Ternana.

La Spal ha bisogno del Ninja, che ha otto giornate (più eventuali playout) a disposizione per dimostrare di essere ancora un campione lasciando un segno indelebile in biancazzurro. Lasciando segno che diventerebbe indelebile nella permanenza in serie B della squadra di mister Oddo.