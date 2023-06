Spal, nella giornata per gli sponsor Tacopina incontra il nuovo ds Fusco

di Stefano Manfredini

Il colpo di scena arriva nel bel mezzo dell’evento dedicato agli sponsor allo stadio Mazza, dove il presidente Tacopina viene raggiunto dal direttore sportivo Fusco. I due parlano per oltre un’ora sugli spalti dell’impianto di corso Piave, infischiandosene degli occhi indiscreti dei cronisti. Evidentemente la prima pedina della nuova Spal non è più in discussione: toccherà a Filippo Fusco guidare l’area tecnica biancazzurra, prendendo il posto di Fabio Lupo che era stato rimosso dall’incarico nel corso dell’ultimo campionato di serie B. Fusco conosce il dirigente napoletano da tempi non sospetti, anzi hanno già lavorato insieme nel Bologna. Tacopina lo considera il direttore sportivo giusto per prendere il timone della Spal in questo momento così delicato e costruire una squadra in grado di puntare immediatamente alla promozione in serie B. Fusco è stato il direttore sportivo del Bologna nella stagione 2014-15, poi ha condotto il mercato dell’Hellas Verona ed ha effettuato una bella esperienza nella Juventus.

Lavorando nel settore giovanile e nella squadra under 23. L’ultima esperienza di Fusco però è stata in Spagna, nel San Fernando. Il richiamo del nostro Paese e in particolare di Joe però è stato troppo forte, e ha deciso di ripartire dalla Spal. C’è da scommettere che al centro del colloquio che li ha visti protagonisti ci sia stato il nuovo allenatore, con Attilio Tesser in pole position ma non è escluso che prossimamente possano spuntare altri profili. L’evento degli sponsor – come al solito iniziato con un torneo tra le squadre allestite dai partner spallini – non si poteva concludere senza il discorso del presidente.

Stavolta però Joe ha preferito concentrarsi sui ringraziamenti agli sponsor, senza entrare nel merito del nuovo progetto tecnico. Oggi comunque sarà un giorno molto importante, con la Spal che con tutta probabilità si iscriverà al campionato di serie C iniziando quindi il lungo percorso che porta alla prima giornata.

"Innanzitutto, grazie per essere qui stasera – afferma Joe Tacopina rivolgendosi agli sponsor –. Avete giocato bene, meglio di alcuni nostri giocatori di serie B. Come sapete siamo qui per rilanciare il nostro progetto, che sappiamo bene quanto sia importante. Grazie dal profondo del mio cuore: conosco le vostre storie, ci tengo a ribadire quanto contate per noi. Vogliamo restituirvi tutto l’affetto che ci date, e siamo davvero onorati che siate ancora al nostro fianco". L’incontro è iniziato in ritardo.