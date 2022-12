Spal, non solo Esposito Thiam e Finotto in partenza

Doveva essere il giorno decisivo per la cessione di Salvatore Esposito allo Spezia, invece Spezia e Spal si sono prese altre 24 ore di tempo per provare a raggiungere un’intesa economica che somiglia ad un braccio di ferro aperto ad ogni pronostico. È evidente che entrambe le società abbiano intenzione di arrivare alla fumata bianca, altrimenti con un tira e molla del genere una delle due parti avrebbe già abbandonato il tavolo della trattativa. Lo Spezia offre circa tre milioni, la Spal ne chiede quattro, ma l’accordo si può trovare ugualmente attraverso la parte variabile dell’operazione. È questo il vero nodo da risolvere, quello che sul quale i dirigenti di aquilotti e biancazzurri lavorano incessantemente.

Tramite bonus legati al rendimento del giocatore e una percentuale significativa sulla futura rivendita infatti la Spal conta di racimolare una cifra adeguata al valore del proprio capitano, che poi parzialmente potrebbe reinvestire sul mercato regalando a mister De Rossi una serie di pedine funzionali al suo progetto tattico.

Non resta quindi che attendere ancora un giorno, con la consapevolezza che Esposito è già proiettato sulla nuova avventura in serie A. Non sembrano esserci troppi dubbi sull’identità del giocatore chiamato a sostituirlo in caso di partenza: tutti gli indizi portano a Luca Fiordilino del Venezia, ma come al solito fino al momento della firma tutto può succedere. Per quanto riguarda altre eventuali cessioni, Demba Thiam ha espresso alla società biancazzurra il desiderio di lasciare Ferrara per poter giocare con continuità. A questo proposito, la Spal è al lavoro per intavolare qualche scambio ma si tratta di un’operazione non facile.

Tra gli attaccanti invece è molto più probabile la partenza di Mattia Finotto (foto) rispetto a quella di Nicola Rauti. L’attaccante trevigiano è stato sondato da Cittadella ma potrebbe finire in serie C, dove sono numerosi i club pronti a contenderselo. La punta di proprietà del Torino – accostata al Trento – al momento invece non dovrebbe muoversi da Ferrara. Sicuramente non sono due giocatori che De Rossi considera prime scelte, ma se Finotto sembra ormai fuori dal progetto tecnico, Rauti quantomeno viene gettato nella mischia nella ripresa.

È accaduto nelle ultime tre giornate contro Palermo, Parma e Pisa, mentre a Brescia aveva addirittura giocato dal primo all’ultimo minuto. Per Finotto invece ha pesato tantissimo l’esonero di mister Venturato, col quale era sceso in campo in tutte le prime otto giornate di campionato (segnando un gol contro il Venezia), seppur solo due volte dal primo minuto.

L’attaccante classe 1992 – tornato a Ferrara dal Monza un anno fa – lascerebbe definitivamente la Spal con un bilancio di 135 gare e 29 gol, comprendendo naturalmente anche il primo atto della sua esperienza in biancazzurro.

Stefano Manfredini