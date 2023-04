Spal, Oddo: "Ora carattere e orgoglio"

Uno scontro diretto quello col Perugia, che potrà essere un crocevia per il finale di campionato della Spal. Mister Oddo non nasconde l’importanza cruciale dell’appuntamento: "Che sia una partita di vitale importanza lo sappiamo tutti, è da vincere. Che vuol dire prendersi tre punti, scavalcare una squadra, avvicinarsi ad un’altra e quindi è inevitabile che abbiamo preparato la gara per vincerla. Come avrà fatto anche il Perugia. Castori è un allenatore navigato, ne ha affrontate tante di queste gare. Per le partite che ho potuto vedere il Perugia è una squadra aggressiva, che accetta i duelli, l’uno contro uno. Noi dovremo sicuramente mettere in campo, davanti a tutto, il carattere, l’orgoglio, la personalità e allo stesso tempo l’umiltà e la voglia di portare a casa un risultato che per noi è essenziale". "Abbiamo recuperato tutti – continua Oddo facendo la conta dei presenti –, a parte Valzania, per il resto stiamo tutti bene. Varnier si è allenato sempre con la squadra, sta bene, ovvio che essendo fermo da tanto non potrà stare in campo per novanta minuti, ma uno del suo valore ci può dare una grossa mano anche solo per uno spezzone".

Ha cercato di lavorare sulle fragilità della squadra?

"Quello è il lavoro più duro, la testa si fa fatica a cambiare, per farlo c’è bisogno di tempo e di risultati. Quelli stanno arrivando in parte, arriviamo da quattro risultati utili consecutivi e da una partita in cui non abbiamo finalmente preso gol, questo ci aiuta ad essere un po’ più sicuri delle nostre potenzialità. Dal punto di vista mentale si spera che i ragazzi in campo abbiano quella lucidità che può consentire di essere liberi di testa".

La città ed i suoi tifosi si stanno mobilitando per cercare di rendere il Mazza più caldo possibile.

"I tifosi ci sono sempre stati e penso ci saranno fino alla fine. Dal canto nostro stiamo cercando in tutti i modi di dimostrare che ci siamo, che siamo vivi, abbiamo le nostre difficoltà ma vogliamo con tutte le forze tirarci fuori da questa situazione".

Come sta vivendo Oddo la vigilia di questo match così delicato?

"Come tutte le altre partite, per me non c’è differenza. Le partite di Modena, Cosenza, Frosinone, erano le stesse che col Perugia. La nostra situazione è sempre stata su un filo di lana, non c’è mai stata la possibilità di lavorare con un po’ di serenità". In settimana ha provato Nainggolan e Fetfatzidis alle spalle di Moncini, una soluzione che sta valutando per il Perugia? "Le idee ce le ho chiare. Abbiamo provato tante cose, metterò in campo la squadra che penso potrà essere più efficace contro il Perugia".

Beatrice Bergamini