Spal, oggi il prestito di Thiam al Pordenone

Un altro giorno di mercato se n’è andato senza operazioni in entrata, ancora ferme a quota zero. Finora infatti la Spal ha compiuto ufficialmente soltanto due cessioni, quella di Salvatore Esposito allo Spezia e quella di Mattia Finotto al Cosenza. Doveva essere il giorno della firma di Giannis Fetfatzidis, già arrivato in città per svolgere le visite mediche.

L’annuncio però ancora non è arrivato, e a questo punto si spera possa essere posticipato a oggi. Altrimenti – ammesso che mister De Rossi possa considerarlo pronto per giocare subito – difficilmente potrebbe mettersi a disposizione in vista della gara con l’Ascoli.

Salvo imprevisti però il trequartista greco oggi diventerà un giocatore della Spal. È una corsa contro il tempo anche il trasferimento a Ferrara di Marcel Buchel, congelato a causa degli intoppi nella trattativa tra Picchio e Vicenza per Federico Proia.

Alla fine lo scambio si farà, ma si rischia seriamente di finire alla prossima settimana, quindi nell’ultima settimana piena di mercato, nonché quella successiva allo scontro diretto tra le squadre di De Rossi e Bucchi in programma sabato prossimo al Mazza.

È questione di ore la cessione in prestito al Pordenone di Demba Thiam, un’operazione già definita nei minimi dettagli ma complicatasi improvvisamente a causa di Marco Festa che non verrà più a Ferrara in cambio del portiere senegalese.

La Spal è disponibile a prestare ugualmente Thiam (foto) alla squadra di Di Carlo, con fumata bianca prevista per oggi.

Nel frattempo, oggi dovrebbe essere il giorno di Giuseppe Rossi.

Pepito è atteso al centro sportivo Gibì Fabbri per effettuare una settimana di test atletici funzionali al suo eventuale tesseramento. In ogni caso, non prenderà il posto di alcun attaccante già presente in organico, perché se qualcuno se ne dovesse andare la società biancazzurra sarebbe pronta a sostituirlo immediatamente.

È il caso di Nicola Rauti e soprattutto di Andrea La Mantia, per il quale come è noto c’è il forte interessamento del Pisa (e non solo), ma la Spal non è disposta a privarsene senza sostituirlo con una punta altrettanto importante.

Tradotto, almeno per il momento l’ex centravanti dell’Empoli non si muove da Ferrara. È in fase di valutazione la posizione di Niccolò Zanellato, che fino a sabato scorso sembrava vicinissimo alla cessione.

La prestazione positiva sfoderata a Reggio Calabria ha rilanciato le quotazioni del centrocampista, che adesso potrebbe restare in biancazzurro.

Infine, da Benevento arriva la voce di un ipotetico scambio tra laterali mancini con la Spal che porterebbe Alessandro Tripaldelli in giallorosso e Daam Foulon alla corte di De Rossi.

In realtà però sono stati i sanniti a formulare la proposta, rifiutata dal club di via Copparo.

Stefano Manfredini