Spal, oggi il primo allenamento diretto da Oddo

Ferrara, 14 febbraio 2023 – Primo allenamento diretto da Massimo Oddo oggi pomeriggio al centro sportivo Fabbri. Il neo tecnico della Spal ha trovato in breve l’accordo col presidente Tacopina e verrà presentato mercoledì o giovedì a stampa e tifosi.

La sua missione è ovviamente quella di condurre in porto una difficile salvezza, al termine della quale scatterebbe il rinnovo automatico sulla panchina biancazzurra anche per la prossima stagione.

Nel frattempo, sabato al Mazza arriva il Como.

È ufficiale, quindi, l'esonero di Daniele De Rossi. La società ferrarese comunica che il tecnico “è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della prima squadra” e con lui, dai rispettivi ruoli, anche l'allenatore in seconda Carlo Cornacchia, i collaboratori tecnici Emanuele Mancini, Guillermo Giacomazzi e Marcos Alvarez ed il match analyst Simone Contran.

La Spal "desidera ringraziare il tecnico ed i componenti del suo staff per il lavoro svolto in questi mesi, augurando loro le migliori fortune professionali per il futuro della loro carriera”.

De Rossi lascia la Spal terzultima in B.