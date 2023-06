Spal, ora c’è l’operazione Prati Tesoretto importante per il mercato

FERRARA

Qualche giorno fa, Joe Tacopina ha detto chiaramente che Matteo Prati non è un giocatore di serie C. E ci mancherebbe altro! Il presidente ha aggiunto di voler comunque provare a trattenerne il cartellino, ipotizzando la possibilità di prestarlo in una squadra di categoria superiore per poi riportarlo a casa con la speranza che nel frattempo la Spal torni subito in cadetteria. Si tratta naturalmente di parole di circostanza, perché tutti sanno perfettamente che il centrocampista romagnolo lascerà Ferrara a titolo definitivo. Impossibile per il club biancazzurro resistere alla tentazione di incassare una manciata di milioni di euro per un giocatore che un anno fa era arrivato quasi titolo gratuito dal Ravenna. Anzi, per la società di via Copparo la cessione di Prati può rappresentare una grande opportunità, a patto ovviamente di reinvestire la somma racimolata – o buona parte di essa – per allestire una squadra competitiva per un campionato di vertice. A questo punto però la domanda sorge spontanea: quanto vale il cartellino di Prati? Alcune fonti affermano che la richiesta della Spal si aggiri intorno a quota 10 milioni di euro.

Una cifra enorme, forse esagerata, soprattutto perché per un club di serie C è difficile fare la voce grossa di fronte alle società di categoria superiore. Altre fonti invece parlano di cinque milioni, un prezzo forse più realistico per un ragazzo che ha fatto un buon girone di ritorno con la maglia della Spal e un ottimo Mondiale under 20 ma deve ancora dimostrare di avere la continuità necessaria per compiere il definitivo salto di qualità. È legittimo e comprensibile comunque che la Spal alzi l’asticella, soprattutto in un momento come questo nel quale sul playmaker classe 2003 hanno messo gli occhi almeno cinque club di serie A e B. Su tutti il Sassuolo, ma hanno manifestato un certo interesse – in ordine sparso – pure Genoa, Cagliari, Monza e Sampdoria. Dalle parti di via Copparo la speranza è che si scateni una vera e propria asta per l’azzurrino, tale da produrre un potenziale tesoretto da utilizzare per assemblare la nuova Spal. Il direttore tecnico Fusco è consapevole dell’importanza di questa operazione per la stagione biancazzurra, e non ha alcuna fretta di chiudere la trattativa. Del resto, il mercato scatterà ufficialmente al termine di questa settimana e almeno ancora per qualche giorno le priorità della Spal saranno altre.

Stefano Manfredini