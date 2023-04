Spal, pari nel derby e sorpasso rimandato

Nel derby di Modena la Spal ottiene un pareggio che può essere considerato positivo o negativo a seconda dei punti di vista. Al Braglia finisce a reti inviolate, con la squadra di Oddo – che aveva subito almeno una rete nelle 13 gare precedenti – più pericolosa nel primo tempo e quella di Tesser che ci prova con maggiore insistenza nella ripresa. Lo 0-0 è lo specchio fedele di una partita equilibrata, che per i biancazzurri però significa penultimo posto a quattro giornate dalla fine. La distanza dalla zona playout e dalla salvezza diretta è immutata, ma ora davanti a Dickmann e compagni c’è pure il Brescia.

E a questo punto si profila davvero decisivo lo scontro diretto di domenica prossima al Mazza contro il Perugia, che la Spal dovrà affrontare senza lo squalificato Meccariello e probabilmente senza l’infortunato Arena. In casa Modena, mister Tesser si affida al tradizionale ‘albero di Natale’, con Tremolada e Falcinelli a supporto di Diaw. Sull’altro fronte, Oddo apporta una sola modifica alla formazione schierata nelle ultime gare. Sulla fascia sinistra infatti si rivede Tripaldelli che prende il posto di Celia, mentre Nainggolan viene confermato tra le linee alle spalle di La Mantia e Moncini. La prima fase del match è all’insegna della prudenza, coi timidi tentativi di Diaw e Moncini che non vanno a buon fine. È Nainggolan a mettere la parola fine al torpore del derby, prima con un gran tiro al volo di sugli sviluppi di una rimessa laterale che finisce alto di poco e poi con un inserimento e destro a giro di un soffio a lato su assist di Tripaldelli.

È un momento favorevole alla Spal, con La Mantia che si gira in mezzo a tre avversari in area di rigore ma la sua conclusione è centrale. I Canarini alleggeriscono la pressione con una bella iniziativa sull’asse Oukhadda-Falcinelli, col trequartista che si libera di Meccariello e calcia fuori di poco sul primo palo. Prima dell’intervallo la Spal riprende il comando delle operazioni: il Ninja pesca la testa Moncini che però colpisce debolmente, poi La Mantia non controlla una palla vagante a due passi dalla porta sciupando una potenziale grande occasione.

Dopo l’intervallo, l’inerzia del match si ribalta, col Modena che colpisce subito un palo con un tiro improvviso dal limite di Ionita e i biancazzurri che iniziano ad accusare la stanchezza. Meccariello si immola per impedire a Silvestri di colpire di testa a due passi dalla porta, poi Alfonso si supera sull’incornata di Diaw. La Spal resiste stoicamente, pungendo solo con un colpo di testa di Moncini. Guardando il bicchiere mezzo pieno, per i biancazzurri è il quarto risultato utile di fila (una vittoria e tre pareggi). Ma la classifica è più critica che mai, e col Grifo non si potrà prescindere da una vittoria. Stefano Manfredini