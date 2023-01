Spal, per Buchel e Fetfatzidis affare fatto

Giannis Fetfatzidis e Marcel Buchel saranno i primi colpi del mercato di gennaio della Spal. Manca l’ufficialità, ma le operazioni sono in via di definizione e non sono previsti colpi di scena. Oggi dovrebbe essere il giorno dell’annuncio del trequartista greco, mentre il centrocampista del Liechtenstein potrebbe firmare domani. Ad entrambi il club biancazzurro farà sottoscrivere un contratto di un anno e mezzo fino al 2024, quindi una doppia operazione importante sia per il presente che per il futuro della Spal. Fetfatzidis ha appena compiuto 32 anni e ha una gran voglia di rimettersi in gioco in un campionato competitivo come quello di serie B dopo l’esperienza in Qatar. Con la maglia dell’Al-Sailiya ha giocato l’ultima gara lo scorso 5 gennaio disputando 16 minuti, mentre l’ultima partita da titolare risale all’inizio di settembre. La vera incognita è proprio legata alla condizione fisica, ma è legittimo pensare che la dirigenza biancazzurra abbia ottenuto ampie rassicurazioni su questo punto. Dal punto di vista tecnico invece Fetfatzidis non si discute: 27 presenze e tre gol con la Nazionale maggiore della Grecia, con la quale ha disputato anche un Mondiale, e poi 100 gettoni nella massima serie ellenica impreziositi da 11 gol e 22 assist.

Senza dimenticare l’avventura in serie A (39 presenze con quattro gol e altrettanti assist) tra il 2013 e il 2015 con le maglie di Genoa e Chievo. È il trequartista mancino che la Spal ha cercato a lungo: a lui il compito di non deludere le attese della dirigenza e del popolo biancazzurro. L’arrivo di Buchel dall’Ascoli invece è rallentato dalla trattativa – ormai comunque in dirittura d’arrivo – tra il Picchio e il Vicenza per Federico Proia. Già, perché il centrocampista è di proprietà del Lane, che lo aveva ceduto alla Spal in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni che non si sono verificate. Adesso quindi il Vicenza può girarlo – probabilmente in prestito con diritto di riscatto – all’Ascoli, che a quel punto darà via libera al passaggio di Buchel alla Spal. Toccherà a lui, mediano classe 1991, prendere le chiavi del centrocampo biancazzurro raccogliendo l’eredità di Salvatore Esposito. Se non ci saranno intoppi, sarà a disposizione sabato prossimo al Mazza proprio contro la sua ex squadra. Stefano Manfredini