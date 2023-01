Spal, per il 2023 servono identità e rinforzi

In attesa di capire il livello dei rinforzi in arrivo sul mercato di gennaio per aiutare De Rossi a far quadrare il cerchio Spal, è fuor di dubbio che i vari "sballottamenti" che la squadra ha subito non hanno aiutato nel processo di ricerca di una identità. I biancazzurri arrivano così al giro di boa con pochi punti e anche senza clamorose certezze in fatto di stabilità di assetto. La Spal fu costruita in estate per il gioco di Venturato, nella convinzione che il tecnico non avesse potuto sviluppare al meglio il suo gioco nel girone di ritorno del campionato scorso per via di una squadra poco idonea a praticare il suo calcio. In effetti, era stata assemblata in fretta e furia causa passaggio di proprietà a Ferragosto 2021 quando in panca sedeva Clotet. Portata faticosamente la barca in secca, Venturato potè finalmente ottenere i calciatori che voleva: mezzeali da inserimento adatte al suo 4-3-1-2, principalmente, e due centravanti abili di testa anche per favorirne gli inserimenti. E fu così che dopo il passo falso iniziale contro una Reggina che ha confermato di valere, la Spal di Venturato mise assieme due vittorie e tre pareggi nelle cinque gare successive, esprimendo un calcio intenso, anche se a sprazzi e fiammate, ma difensivamente troppo difettoso. Le sconfitte con Genoa e Frosinone e i 7 gol incassati in 270’ indussero a un cambio di rotta, complici anche non secondarie difficoltà di feeling con l’ambiente.

Ed ecco arrivare Daniele De Rossi. Prima mossa: difesa a tre senza esagerare in correttivi, e 4 risultati utili, sia pure con un solo successo. Meno bene le cose sono andate quando il nuovo mister ha tentato di incidere più in profondità. La Spal ha patito il passaggio da un gioco fondato su ritmi intensi e improvvise accelerazioni a una manovra tesa ad alzare il baricentro della squadra tutta attraverso un palleggio prolungato. Quest’ultimo si rivelò abbastanza sterile e, anzi, tendente a complicare soluzioni offensive in assenza di giocatori capaci di vincere uno contro uno sulla trequarti e mettere assist dentro.

Poi, nelle ultime tre partite, DDR ha giustamente tentato la strada di una maggiore essenzialità di possesso, per tentare di arrivare in porta aprendo più spazi in verticale, e anche a prescindere dai risultati (1-1 col Palermo, 1-0 a Parma e 0-1 col Pisa), un po’ meglio è andata. Se ne dovrebbe desumere che questa è la via tracciata da seguire anche nel 2023 con gli opportuni innesti di mercato. Ci starebbe anche, non fosse che si teme assai che il ricorso a una sola punta nel 3-4-2-1 che il tecnico ha scelto possa di molto limitare le possibilità offensive e l’occupazione dell’area avversaria. Dice l’allenatore: se volete che attacchiamo di più gli spazi, bisogna liberarne, e questo è il modo. Il ragionamento non è peregrino, a patto che chi sale da centrocampo in quei varchi porti assist e gol.

Nelle ultime gare, sotto questo aspetto si è visto poco. Esposito ha mandato in gol Meccariello dalla bandierina del corner e Rabbi ha segnato su regalo di Osorio.

I soli inserimenti in area da dietro li ha regalati Proia contro il Pisa, fallendo però le occasioni. Intorno a questi punti fermi sta ballando De Rossi per risolvere la crisi d’identità della Spal. La società, di suo, dopo i due consecutivi avvicendamenti a stagione inoltrata della gestione-Tacopina dovrà essere più attenta sui benefici del cambiare in corsa: e dovesse farlo, trovare profili vicini per convinzioni tecnico-tattiche. Per quel che si è visto a oggi, non è stato il caso del subentro di De Rossi a Venturato. Poi, domani è un altro giorno, e non solo nella piantagione di Tara.

Mauro Malaguti