"Spal, personalità e attributi per uscirne"

Una sosta che si spera possa contribuire a invertire la marcia e a compattare un gruppo in difficoltà sul piano psicologico. La Spal sta sfruttando la pausa del campionato di Serie B per oliare alcuni meccanismi che nelle ultime partite non hanno funzionato, e che dopo la sconfitta di Bolzano l’hanno fatta precipitare all’ultimo posto in classifica assieme al Brescia. Tra questi una sterile manovra offensiva che ha penalizzato in primis Gabriele Moncini, "puntero" col 9 sulle spalle fermo però a 5 reti in 24 apparizioni nel campionato cadetto. Una buona fetta di salvezza, già dal ritorno in campo del 1 aprile contro la Ternana, passerà anche dai suoi gol e da quelli di La Mantia, col quale ha rilanciato il desiderio di giocare assieme dall’inizio.

Gabriele, cosa sta succedendo a questa Spal che sulla carta da tanti era accreditata per un posto nei playoff?

"A inizio anno qualcuno ci aveva messo addirittura tra le papabili vincitrici del campionato, secondo me sbagliando perché la B è un campionato tostissimo. Di certo però abbiamo un organico che non merita questa posizione di classifica, ma quando cambi tre allenatori in pochi mesi significa che le cose non stanno andando bene".

Il dato di fatto è che quando la Spal va in svantaggio difficilmente riacciuffa le partite.

"E’ un problema psicologico, normale ci sia un po’ di ansia in una situazione del genere, quando una squadra è ultima in classifica poi si ha più paura di rischiare la giocata".

Su cosa vi state concentrando in questi giorni?

"Il mister sta lavorando su due o tre concetti basilari, dobbiamo seguire le sue indicazioni per uscire da questo momento difficile".

Più tecnica o psicologia?

"In realtà stiamo lavorando molto sull’aspetto fisico sfruttando la sosta per le nazionali. Non è facilissimo lavorare sull’aspetto mentale, puoi parlarne durante la settimana ma poi al sabato ci vuole la personalità giusta per scendere in campo e affrontare un momento del genere. Bisogna avere gli attributi per uscirne".

Tra voi giocatori c’è stato un confronto?

"Quando ci sono dei problemi si tende a parlare anche troppo, in ogni caso ci siamo guardati negli occhi e abbiamo concordato sul fatto che ci sia bisogno di dare qualcosa in più. Adesso tiriamo una linea, io continuo a crederci".

Moncini-La Mantia, una coppia che può giocare di nuovo assieme?

"In passato ho giocato con Lapadula e Coda, quando la squadra girava entrambe le punte facevano gol. Io tuttora penso che possiamo giocare assieme, ma dipende da cosa decide il mister per il bene della squadra". Si sente di dire qualcosa ai tifosi?

"Sinceramente sono un po’ in difficoltà, di piazze come Ferrara ne ho viste poche nella mia carriera. I nostri tifosi sono fantastici, siamo ultimi e ci seguono sempre con lo stesso spirito, ci sta che in un momento come questo brontolino un po’. A loro va soltanto il mio ringraziamento, ci stanno dando una grande mano invece che tirarci giù".

Jacopo Cavallini